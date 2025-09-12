Más Información

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con el Ejército mexicano, como afirmó Reuters

Sheinbaum niega que CIA trabaje en conjunto con el Ejército mexicano, como afirmó Reuters

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Morena instauró narcodictadura terrorista y comunista en México, afirma Alito Moreno en Fox News

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

Transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia, asegura que se acercará a las víctimas

¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro, la abuelita a quien las autoridades incluyeron en la lista de fallecidos por error?

¿Qué pasó con Alicia Matías Teodoro, la abuelita a quien las autoridades incluyeron en la lista de fallecidos por error?

puso fin este viernes a varios días de incertidumbre política tras la del ex primer ministro K.P, Sharma Oli, con la designación de la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como jefa del Gobierno interino, la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país.

Karki jurará el puesto a las 21.00 hora local (15.15 GMT) en la sede presidencial de , según confirmó a EFE el asesor de prensa del presidente, Kiran Pokharel.

Inmediatamente después está previsto que encabece la primera reunión del nuevo Gabinete, en la que los ministros decidirán recomendar al presidente Ram Chandra Poudel la disolución de la Cámara de Representantes.

Lee también

El acuerdo llega tras intensas negociaciones entre el presidente Poudel, Karki, el Ejército y los líderes del movimiento juvenil "Generación Z", que reclamaban la disolución del Parlamento como condición para permitir la formación de un Ejecutivo interino.

Sushila Karki es conocida en Nepal por su papel en la lucha contra la corrupción y se ha convertido en figura de consenso entre los jóvenes manifestantes.

El fuego y el humo se elevan en el palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y parlamentarios, después de que manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante las violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE
El fuego y el humo se elevan en el palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y parlamentarios, después de que manifestantes irrumpieran en las instalaciones durante las violentas manifestaciones en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Su nombre había sonado desde el inicio de la crisis como opción para encabezar un Ejecutivo provisional, aunque existían obstáculos legales, ya que la Constitución establece que solo un miembro del Parlamento puede ser designado primer ministro.

Lee también

Diversos actores de la sociedad civil, como colegios profesionales y asociaciones de abogados, insistieron en los últimos días en que cualquier salida debía mantenerse dentro del marco constitucional.

El propio presidente nepalí se había comprometido con una transición que preservara el Estado de derecho y la legitimidad institucional.

Nuevo gobierno llega al poder ante demandas de jóvenes manifestantes

Según el nuevo acuerdo, la Cámara será disuelta y el nuevo Gobierno asumirá el poder, atendiendo a las demandas de los manifestantes que habían mantenido bloqueada la transición tras la salida de Oli.

Nepal ha pasado tres días en un limbo político marcado por el vacío de poder, mientras el Parlamento reclamaba una salida constitucional y sectores de la sociedad civil advirtieron de que cualquier Ejecutivo fuera de la Carta Magna carecería de legitimidad.

El estancamiento se produjo en medio de un clima de tensión creciente. Las protestas, desencadenadas tras el bloqueo de 26 redes sociales el 4 de septiembre, dejaron al menos 51 muertos y más de un millar de heridos, según el último balance oficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente Guía rápida y sencilla. Foto: Canva

¿Cómo puedo convertir mi licencia de conducir tradicional en permanente? Guía rápida y sencilla

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS. Foto: Canva / Conavi

CONAVI inicia visitas domiciliarias para Programa de Vivienda para el Bienestar 2025. FECHAS

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas