Putri Andriani Juficha, quien ostentó el título de Miss Earth Indonesia 2025 y fue finalista de Miss Grand Indonesia 2025, murió a los 25 años. La noticia fue comunicada este viernes 14 de agosto, precisamente el día en que la reina de belleza habría cumplido 26 años.

La organización de Miss Grand Indonesia, certamen en el que Juficha obtuvo el puesto de primera finalista, confirmó su fallecimiento mediante una publicación en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza, la organización de Miss Grand Indonesia lamenta el fallecimiento de Putri Andriani Juficha, finalista de Miss Grand Indonesia 2025”, indicó el certamen.

La organización agregó que Juficha fue más que una representante de belleza y la recordó como una persona cuya “gracia, fortaleza y espíritu” dejaron huella entre quienes la conocieron.

“Tu viaje con nosotros ha llegado a su fin demasiado pronto. Los recuerdos, el amor y la luz que compartiste permanecerán para siempre en nuestros corazones”, señaló el mensaje.

La organización también envió sus condolencias a la familia y personas cercanas a la joven.

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Legado

Además de su participación en concursos de belleza, Juficha desarrolló actividades relacionadas con la defensa del medio ambiente.

La cuenta oficial de Miss Earth destacó su compromiso con la educación ambiental y la protección del planeta, particularmente mediante iniciativas relacionadas con el reciclaje de residuos, la protección de los ríos frente a la contaminación y el bienestar de las comunidades.

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Su trayectoria en los certámenes de belleza la llevó a representar a Indonesia en Miss Earth 2025, concurso internacional que centra parte de su plataforma en la promoción de causas ambientales.

Juficha también era estudiante de Derecho y tenía una faceta artística como cantante. Había publicado una canción que permanecía vinculada a sus perfiles en redes sociales.

La joven había alcanzado notoriedad en Indonesia tras su participación en Miss Grand Indonesia 2025, donde consiguió convertirse en una de las finalistas, antes de asumir la representación de su país en Miss Earth.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

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