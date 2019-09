Multan a YouTube en EU por recabar datos de menores

La plataforma de videos YouTube fue multada con 170 millones de dólares en Estados Unidos por recabar datos de menores sin el consentimiento de los padres, señalaron autoridades estadounidenses.

Al respecto, la red social señaló este miércoles que la prioridad es “proteger a los niños y su privacidad”, por lo que anunció algunos cambios para abordar las inquietudes sobre la recopilación de información sobre contenido infantil, y entrarán en vigor a nivel mundial en aproximadamente cuatro meses.

“Dejaremos de publicar anuncios personalizados en el contenido para niños, y algunas funciones ya no estarán disponibles en este tipo de contenido, como comentarios y notificaciones”, indicó YouTube a los creadores de contenido.

“Para lograr esto, necesitaremos identificar adecuadamente el contenido que está hecho para niños. Conoces mejor a tu audiencia, por lo que te pediremos que hagas esta distinción, mientras que también usaremos el aprendizaje automático para detectar contenido hecho para niños”, refirió.

Añadió que es difícil adaptarse y que los cambios pueden traer implicaciones comerciales, pero se comprometieron a ajustar y explorar opciones alternativas de monetización.

El acuerdo amigable con la agencia federal para la protección del consumidor (FTC, en inglés) y el fiscal general del estado de Nueva York, que aún debe recibir el visto bueno del Departamento de Justicia, es el más importante en un caso que implique la protección de la vida privada de los niños.

"No hay excusas para la violación de la ley por parte de YouTube", dijo el director de la FTC, Joe Simons.

En abril de 2018, 23 organizaciones de defensa de los derechos digitales y de protección de la infancia habían presentado una demanda ante la FTC, acusando a YouTube de recolectar datos personales de menores (ubicación, aparato usado, número de teléfono) sin conocimiento de sus padres, y usarlos para permitir publicidad dirigida.



