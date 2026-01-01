El exalcalde del municipio veracruzano de Atoyac, Carlos Alberto “N”, quien concluyó sus funciones este 31 de diciembre, fue aprehendido como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

Fueron elementos de la Policía Ministerial quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del ahora exalcalde morenista, a quien se acusa de asesinar a una persona el 18 de abril de 2025.

Lee también Alcaldesa de Veracruz termina su gobierno este 31 de diciembre

Legalmente el político dejó sus funciones en el último minuto de este 31 de diciembre y, según la Fiscalía General del Estado, fue aprehendido a las 00:05 horas de hoy primero de enero.

El organismo aseguró que en estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto “N” será presentado ante el juez de control, a fin de que se defina su situación jurídica.

Lee también Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Durante el año pasado, esa región de la zona montañosa central de Veracruz sufrió una escalada de hechos violentos, incluidos homicidios, enfrentamientos armados y operativos de alto impacto.

A finales de octubre, un enfrentamiento armado en el bar “La Victoria” dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas un presunto jefe de plaza identificado como José Eduardo “N”, alias “El Lalo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl