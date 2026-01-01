¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026

Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX para la madrugada y mañana del viernes 2 de enero de 2026.
En la alcaldía Tlalpan se activó la alerta naranja, por pronóstico de temperaturas de 1 a 3 grados Celsius y heladas, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del viernes.
Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius, en el mismo periodo de tiempo.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
