Un fundador de la empresa global de videojuegos Ubisoft, creadora de Assassin’s Creed, murió en un incidente aéreo en el oeste de Francia, informaron las autoridades el sábado.

La avioneta Cessna 421 bimotor que transportaba a Claude Guillemot y a un instructor de vuelo se estrelló el viernes por la noche cerca del aeropuerto de La Baule, en la costa atlántica, indicó el alcalde Franck Louvrier en un comunicado. Ambos eran pilotos con licencia y experiencia. El instructor también murió, señaló el alcalde. Hay una investigación en curso.

Ubisoft confirmó la muerte de Guillemot, pero no hizo más comentarios.

Lee también Muere Oliver Tree, el cantante viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en Río de Janeiro

El avión se estrelló en un campo justo antes de aterrizar en el Aeropuerto de La Baule-Escoublac, dijo a The Associated Press un funcionario del aeropuerto. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a ser identificado públicamente.

Guillemot y cuatro hermanos fundaron Ubisoft en 1986. Además de la popular franquicia Assassin’s Creed, los juegos de Ubisoft también incluyen Just Dance y las franquicias de juegos Rayman y Tom Clancy.

[Publicidad]

Hoy nos despedimos con profunda tristeza de uno de los visionarios que ayudó a construir los diversos universos de Ubisoft y a dar forma a la trayectoria de nuestra industria de videojuegos.



Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el… pic.twitter.com/iy95HkVg99 — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) June 20, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs