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Un fundador de la empresa global de videojuegos Ubisoft, creadora de Assassin’s Creed, murió en un incidente aéreo en el oeste de Francia, informaron las autoridades el sábado.
La avioneta Cessna 421 bimotor que transportaba a Claude Guillemot y a un instructor de vuelo se estrelló el viernes por la noche cerca del aeropuerto de La Baule, en la costa atlántica, indicó el alcalde Franck Louvrier en un comunicado. Ambos eran pilotos con licencia y experiencia. El instructor también murió, señaló el alcalde. Hay una investigación en curso.
Ubisoft confirmó la muerte de Guillemot, pero no hizo más comentarios.
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El avión se estrelló en un campo justo antes de aterrizar en el Aeropuerto de La Baule-Escoublac, dijo a The Associated Press un funcionario del aeropuerto. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a ser identificado públicamente.
Guillemot y cuatro hermanos fundaron Ubisoft en 1986. Además de la popular franquicia Assassin’s Creed, los juegos de Ubisoft también incluyen Just Dance y las franquicias de juegos Rayman y Tom Clancy.
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