Xbox Game Pass sube de precio en México: ¿cuáles serán sus nuevos beneficios?

A partir del 1 de octubre de 2025 la suscripción más completa de Xbox en México registró un alza significativa que reestructura nombres, funciones y tarifas.

La compañía promete más juegos y ventajas, pero la comunidad reacciona ante un incremento que llega al 50% en el plan Ultimate.

Xbox Cloud Gaming podría tener una versión gratuita con anuncios. Imagen: Xbox

¿Cuánto sube el precio y desde cuándo?

La actualización del servicio Xbox Game Pass incluye nuevos nombres para sus niveles (Essential, Premium y Ultimate), incorporación de socios como Ubisoft+ Classics y EA Play, y un aumento notable en el número de títulos disponibles y estrenos "día uno". Microsoft justificó el cambio como una expansión del valor ofrecido; sin embargo, en México la subida del plan Ultimate —de $299 a $449 pesos mensuales— ha sido la que más ruido causó entre jugadores y analistas.

En el desglose por México, los nuevos precios publicados por medios locales son: Essential (antes Core) rondando los $169 MXN, Premium (antes Standard) cerca de $219 MXN, y Ultimate a $449 MXN mensuales —un incremento del 50% sobre su costo anterior en el país—. El ajuste ya está en vigor y su impacto anual para Ultimate se traduce en un gasto aproximado de $5,388 MXN.

Beneficios de Xbox Game Pass Ultimate (2025)

Acceso a más de 400 juegos que puedes jugar en consola, PC y mediante la nube.

que puedes jugar en consola, PC y mediante la nube. Lanzamientos día uno : al menos 75 juegos nuevos cada año entran al catálogo desde su lanzamiento oficial.

: al menos entran al catálogo desde su lanzamiento oficial. Inclusión de servicios adicionales sin costo extra: Ubisoft+ Classics , EA Play y Fortnite Crew .

, y . Recompensas mejoradas: posibilidad de obtener hasta 100,000 puntos Xbox Rewards al año , además de descuentos de hasta 30 % en juegos y 20 % en complementos.

, además de descuentos de hasta en juegos y en complementos. Mejoras en el servicio de juego en la nube (streaming): mejor calidad, menor latencia, optimización general para que la experiencia sea más fluida.

Xbox Game Pass sube sus precios en México. Imagen: captura de pantalla

¿Cómo ajustar o cambiar tu suscripción paso a paso?

Respuesta rápida:

Entra a tu cuenta Microsoft → sección de suscripciones.

Revisa el plan activo y compara precios (Essential, Premium, Ultimate).

Si quieres bajar de nivel, selecciona "Cancelar renovación" y suscríbete al plan elegido; para subir, elige upgrade en la misma página.

Busca ofertas con minoristas autorizados o códigos que mantengan el precio anterior por tiempo limitado.(Esta guía es práctica y se puede hacer desde la consola o la web de Xbox).

La reacción en redes ha sido mixta: mientras algunos usuarios valoran las nuevas incorporaciones (especialmente los jugadores que aprovechan estrenos y servicios extra), otros cuestionan si realmente justificarán el alza constante en suscripciones.

