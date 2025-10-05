Xbox Game Pass sube de precio en México: ¿cuáles serán sus nuevos beneficios?

Más Información
A partir del 1 de octubre de 2025 la suscripción más completa de Xbox en México registró un alza significativa que reestructura nombres, funciones y tarifas.
La compañía promete más juegos y ventajas, pero la comunidad reacciona ante un incremento que llega al 50% en el plan Ultimate.
Lee también: MrBeast sorprende al dejar video programado hace 10 años: "si no tengo 10 millones de suscriptores mi vida será un fracaso"
¿Cuánto sube el precio y desde cuándo?
La actualización del servicio Xbox Game Pass incluye nuevos nombres para sus niveles (Essential, Premium y Ultimate), incorporación de socios como Ubisoft+ Classics y EA Play, y un aumento notable en el número de títulos disponibles y estrenos "día uno". Microsoft justificó el cambio como una expansión del valor ofrecido; sin embargo, en México la subida del plan Ultimate —de $299 a $449 pesos mensuales— ha sido la que más ruido causó entre jugadores y analistas.
En el desglose por México, los nuevos precios publicados por medios locales son: Essential (antes Core) rondando los $169 MXN, Premium (antes Standard) cerca de $219 MXN, y Ultimate a $449 MXN mensuales —un incremento del 50% sobre su costo anterior en el país—. El ajuste ya está en vigor y su impacto anual para Ultimate se traduce en un gasto aproximado de $5,388 MXN.
Beneficios de Xbox Game Pass Ultimate (2025)
- Acceso a más de 400 juegos que puedes jugar en consola, PC y mediante la nube.
- Lanzamientos día uno: al menos 75 juegos nuevos cada año entran al catálogo desde su lanzamiento oficial.
- Inclusión de servicios adicionales sin costo extra: Ubisoft+ Classics, EA Play y Fortnite Crew.
- Recompensas mejoradas: posibilidad de obtener hasta 100,000 puntos Xbox Rewards al año, además de descuentos de hasta 30 % en juegos y 20 % en complementos.
- Mejoras en el servicio de juego en la nube (streaming): mejor calidad, menor latencia, optimización general para que la experiencia sea más fluida.
Lee también: KFC lanza relojes coleccionables de Dragon Ball: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?
¿Cómo ajustar o cambiar tu suscripción paso a paso?
Respuesta rápida:
- Entra a tu cuenta Microsoft → sección de suscripciones.
- Revisa el plan activo y compara precios (Essential, Premium, Ultimate).
- Si quieres bajar de nivel, selecciona "Cancelar renovación" y suscríbete al plan elegido; para subir, elige upgrade en la misma página.
- Busca ofertas con minoristas autorizados o códigos que mantengan el precio anterior por tiempo limitado.(Esta guía es práctica y se puede hacer desde la consola o la web de Xbox).
La reacción en redes ha sido mixta: mientras algunos usuarios valoran las nuevas incorporaciones (especialmente los jugadores que aprovechan estrenos y servicios extra), otros cuestionan si realmente justificarán el alza constante en suscripciones.
También te interesará:
¿Cuántos pasos al día son suficientes para mantenerte saludable?, esto dice la ciencia
MTU entra en vigor: ¿debo activarlo si tengo cuenta en Banco del Bienestar?
Nuevo límite en transferencias bancarias: ¿Cómo afectará a los mexicanos?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/