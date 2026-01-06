Más Información

Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice

Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice

México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas

México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos

Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Hijo de AMLO defiende ayuda petrolera de México a Cuba; arremete contra estrategia de "castigar a la población civil"

Hijo de AMLO defiende ayuda petrolera de México a Cuba; arremete contra estrategia de "castigar a la población civil"

Nairobi, 3 ene.- El emblemático Craig, uno de los últimos "super tuskers" de África, como se conoce a losmachos de colmillos gigantes, falleció en las primeras horas del sábado 3 de enero a la edad de 54 años en el parque nacional de Amboseli, confirmó el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, en inglés).

"Más allá de sus extraordinarios colmillos, Craig era muy querido por su naturaleza extraordinariamente tranquila. Parecía comprender su lugar en el mundo, deteniéndose pacientemente a menudo mientras los visitantes lo fotografiaban y filmaban", dijo el en un comunicado.

"Ampliamente documentado y admirado a nivel mundial, se convirtió en un verdadero embajador de Amboseli y un símbolo de conservación exitosa", añadió.

Lee también

A pesar de su imponente presencia, Craig tenía un carácter muy tranquilo y permitía que lo observaran desde excepcionalmente cerca, siempre acompañado por un guardabosques asignado especialmente para este paquidermo.

La ONG Amboseli Trust for Elephants, que se dedica a investigar a estos animales, confirmó a través de la red social X que murió por "causas naturales".

Craig nació en enero de 1972 de la matriarca elefanta Cassandra y era uno de los pocos "super tuskers" que quedan en África, caracterizados por colmillos con un peso de más de 45 kilos cada uno, lo que hacía de él "un monumento viviente del patrimonio natural de África".

Muere el elefante Craig en Kenia, uno de los últimos ejemplares machos de "super tuskers". (06/01/26) Foto: Kenya Wildlife Service
Muere el elefante Craig en Kenia, uno de los últimos ejemplares machos de "super tuskers". (06/01/26) Foto: Kenya Wildlife Service

Engendró a varias crías, "asegurando que su poderoso linaje y su carácter apacible perduren de generación en generación", subrayó el KWS, cuyas medidas de protección, en colaboración con conservacionistas y la comunidad local, hicieron posible la longevidad del elefante.

"El monitoreo continuo, las iniciativas contra la caza furtiva, la protección del hábitat y la gestión comunitaria garantizaron que Craig viviera en libertad y seguridad, demostrando lo que el compromiso colectivo con la conservación de la vida salvaje puede lograr", concluyó el organismo.

Lee también

El número de elefantes en África ha disminuido un 60 % durante los últimos 50 años, según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que empujó a la institución a declararlos en peligro de extinción.

Sus principales amenazas son la pérdida de sus hábitats y la caza furtiva incentivada por la demanda del marfil, procedente sobre todo de algunos países asiáticos.

Se cree que muchos de los "super tuskers" que quedan vivos se encuentran en el ecosistema de Amboseli, debido la composición genética particular de esta población y a la protección que se les ha proporcionado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión Requisitos para sacar dinero de forma anticipada. Foto: Especial

¿Cuanto me presta el IMSS de mi pensión? Requisitos para sacar dinero de forma anticipada

Beca Rita Cetina Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez / Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: Sheinbaum anuncia apoyo EXTRA de $2,500 pesos para uniformes y útiles; quiénes lo reciben

Cómo sacar la cita del pasaporte por WhatsApp. Foto: iStock

Pasaporte mexicano 2026: Agenda tu cita por WhatsApp en minutos y conoce el precio

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Estados Unidos cerrará el asilo a migrantes que representen “amenazas de salud o de seguridad”

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026