Más Información
Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice
México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; “la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar”, dice Encinas
Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso
Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos
México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario
Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”
¿Y el Cártel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo
Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro
Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo
Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular
Nairobi, 3 ene.- El emblemático Craig, uno de los últimos "super tuskers" de África, como se conoce a los elefantes machos de colmillos gigantes, falleció en las primeras horas del sábado 3 de enero a la edad de 54 años en el parque nacional de Amboseli, confirmó el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, en inglés).
"Más allá de sus extraordinarios colmillos, Craig era muy querido por su naturaleza extraordinariamente tranquila. Parecía comprender su lugar en el mundo, deteniéndose pacientemente a menudo mientras los visitantes lo fotografiaban y filmaban", dijo el KWS en un comunicado.
"Ampliamente documentado y admirado a nivel mundial, se convirtió en un verdadero embajador de Amboseli y un símbolo de conservación exitosa", añadió.
Lee también Tren de alta velocidad mata a 7 elefantes que cruzaban las vías en India; no hubo víctimas humanas
A pesar de su imponente presencia, Craig tenía un carácter muy tranquilo y permitía que lo observaran desde excepcionalmente cerca, siempre acompañado por un guardabosques asignado especialmente para este paquidermo.
La ONG Amboseli Trust for Elephants, que se dedica a investigar a estos animales, confirmó a través de la red social X que murió por "causas naturales".
Craig nació en enero de 1972 de la matriarca elefanta Cassandra y era uno de los pocos "super tuskers" que quedan en África, caracterizados por colmillos con un peso de más de 45 kilos cada uno, lo que hacía de él "un monumento viviente del patrimonio natural de África".
Engendró a varias crías, "asegurando que su poderoso linaje y su carácter apacible perduren de generación en generación", subrayó el KWS, cuyas medidas de protección, en colaboración con conservacionistas y la comunidad local, hicieron posible la longevidad del elefante.
"El monitoreo continuo, las iniciativas contra la caza furtiva, la protección del hábitat y la gestión comunitaria garantizaron que Craig viviera en libertad y seguridad, demostrando lo que el compromiso colectivo con la conservación de la vida salvaje puede lograr", concluyó el organismo.
Lee también Día Mundial del Elefante: conoce algunos datos curiosos sobre el mamífero; esto es lo que no conocías del él
El número de elefantes en África ha disminuido un 60 % durante los últimos 50 años, según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que empujó a la institución a declararlos en peligro de extinción.
Sus principales amenazas son la pérdida de sus hábitats y la caza furtiva incentivada por la demanda del marfil, procedente sobre todo de algunos países asiáticos.
Se cree que muchos de los "super tuskers" que quedan vivos se encuentran en el ecosistema de Amboseli, debido la composición genética particular de esta población y a la protección que se les ha proporcionado.
Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a Estados Unidos; acuerdo contempla entre 30 y 50 millones de barriles
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]