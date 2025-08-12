Más Información

¿Quién es Jessica Radcliffe?; la misteriosa mujer detrás del video viral de la orca que causó confusión en redes

¿Quién es Jessica Radcliffe?; la misteriosa mujer detrás del video viral de la orca que causó confusión en redes

Día Mundial del Elefante: conoce algunos datos curiosos sobre el mamífero; esto es lo que no conocías del él

Día Mundial del Elefante: conoce algunos datos curiosos sobre el mamífero; esto es lo que no conocías del él

Eclipse Lunar 2025: ¿cuándo ver la Luna de sangre?; esto se sabe

Eclipse Lunar 2025: ¿cuándo ver la Luna de sangre?; esto se sabe

¿Por qué PlayStation está en la mira de la Profeco?; esto se sabe

¿Por qué PlayStation está en la mira de la Profeco?; esto se sabe

Temporada de lluvias en CDMX; ¿qué hacer antes y durante una tormenta eléctrica?

Temporada de lluvias en CDMX; ¿qué hacer antes y durante una tormenta eléctrica?

Hoy, 12 de agosto, se celebra el y se conmemora a uno de los mamíferos más grandes del mundo.

Este animal se caracteriza por su gran tamaño, su color gris y una gran trompa que utiliza para múltiples cosas como respirar, beber, oler y manipular objetos.

Algunos datos curiosos sobre los Elefantes

De acuerdo con el Museo Universum estos son algunos datos curiosos sobre estos deslumbrantes animales:

Lee también

  • Son originarios de África y Asia.
  • Las orejas les sirven como termostato ayudando a soportar altas temperaturas.
  • La trompa del elefante cuenta con 40 mil músculos.
  • Sus colmillos los utilizan para levantar y mover objetos, recolectar alimento y remover la corteza de los árboles, incluso cavar agujeros y encontrar agua bajo la tierra.
  • Alrededor del mundo tiene un importante significado cultural y simbólico.
  • Tanto los elefantes asiáticos como los africanos tienen diferentes distinciones entre ellos como: orejas, tamaño de colmillos, entre otros.
  • Los elefantes son diestros o zurdos al uso de sus colmillos.
  • Como ya se había mencionado antes tienen el periodo de gestación más largo que cualquier otro mamífero: 22 meses.
  • Tienen una excelente memoria.
  • Al nacer las crías suelen llegar a pesar más de 100 kilos.

También te interesará:

xmg/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses