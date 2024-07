Al grito de “No a los fascistas en nuestros vecindarios”, miles de franceses se reunieron en la Plaza de la República, en París, para celebrar la derrota de la ultraderecha en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia.

En un ambiente festivo, entre bailes y gritos, los franceses, muchos de ellos jóvenes, llegaron a esta plaza que se ha convertido en símbolo de la lucha de la izquierda, que este domingo ganó mayoría simple y relegó a la ultraderecha al tercer lugar.

🇫🇷 Miles de personas celebran en la Plaza de la República la derrota de la ultraderecha francesa



De acuerdo con sondeos a pie de urna, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) obtendría entre 172 y 215 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional (cámara baja), seguido de la alianza oficialista entre 150 y 180 y el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) y sus aliados con entre 115 y 155, según cuatro proyecciones al cierre de los colegios electorales.

"Fascismo no, fachos no, ultraderecha no", clamaban los jóvenes, emocionados al ver que la estrategia de la izquierda y centro de unir fuerzas contra la derecha radical rindió frutos.

La gente llevaba banderas y algunos lanzaban fuegos artificiales. La policía fue desplegada en la zona, aunque EL UNIVERSAL comprobó que los manifestantes estaban celebrando de forma pacífica.

Lejos de ahí, en la sede de la ultraderecha de Agrupación Nacional (RN), reinaba el silencio y un ambiente de duelo. Lo que parecía una victoria segura se convirtió en un tercer lugar. “Sólo es un aplazamiento”, insistió Marine Le Pen.

