"Mientras luchamos para calentar nuestros hogares, tenemos que pagar su desfile": encara ciudadano a Carlos III

El rey Carlos III estuvo este viernes en Gales, última parte de su gira por Reino Unido, después de haber asumido el trono, tras la muerte de su madre.

Durante su estancia saludó a la gente. Sin embargo, un ciudadano lo encaró sobre la difícil situación que vive el país, donde se prevé que las cuentas energéticas subirán hasta 80% en el invierno. El alza de precios es generalizada.

“¡Carlos! Mientras nosotros nos esforzamos para calentar nuestros hogares, tenemos que pagar por su desfile”, dijo el ciudadano. “El contribuyente paga 100 millones de libras por ustedes. ¿Y para qué”, insistió el hombre.



"While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade..."

Charles confronted by a member of the public about the cost of living crisis pic.twitter.com/yl19KjTBKc

— Lowkey (@Lowkey0nline) September 16, 2022