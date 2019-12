La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, rompió su habitual silencio para pronunciarse en Twitter contra una experta que mencionó a su hijo Barron durante una audiencia en el Congreso para dirimir si está sustentado iniciar un juicio político contra el presidente estadounidense.

"Un menor de edad merece privacidad y debe mantenerse fuera de la política", dijo en Twitter la primera dama.

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it.

— Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019