Tlaxcala, Tlax.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, un hombre que se integró a las marchas feministas en Tlaxcala, pretendiendo mostrarse como aliado de la causa, terminó confrontado y exhibido por una mujer como deudor alimentario.

El individuo participaba en el contingente con el torso descubierto y consignas pintadas en el cuerpo: "Me callo para que ellas hablen", decía en su espalda, y "No machismo", en su pecho. Marchaba acompañado por su novia, quien con semblante de orgullo, lo llevaba atado de manos con una cuerda.

La pareja causó admiración; sin embargo, al llegar a la explanada del Palacio de Gobierno, una mujer lo increpó públicamente, señalando que el hombre ha evadido el pago de la pensión alimenticia de su hijo de nueve años y que ella ha mantenido una batalla legal en los juzgados durante años.

Exhiben a presunto aliado feminista como deudor alimentario en marcha del 8M en Tlaxcala (08/03/2026). Foto: Especial

"Tiene un hijo conmigo. ¿Sabes cuántos años tiene?, nueve. ¿Sabes cuántos años llevo peleando en juzgado", dijo la mujer. "Puto, maricón", refutaron decenas de mujeres de las que participaron en la marcha.

Ante la denuncia de violencia económica y vicaria, las asistentes a la marcha expulsaron al sujeto del lugar al grito de "fuera, fuera", cuando el supuesto aliado de la lucha de las mujeres trató de justificarse.

😮Un hombre en Tlaxcala acudió a la marcha del #8M2026 acompañando a su presunta pareja. En su cuerpo llevaba escrito el mensaje: “Me callo para que ellas hablen”.



📌Sin embargo, durante la movilización fue confrontado por una mujer que aseguró tener un hijo con él y lo señaló… pic.twitter.com/P4SA0m6ma7 — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) March 9, 2026

El incidente fue captado en video por las presentes y se ha vuelto viral en redes sociales como un ejemplo de las contradicciones de supuestos aliados que ejercen violencia contra las mujeres en el ámbito privado.

Pese a este altercado, la jornada en Tlaxcala concluyó sin incidentes graves. El Gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, informó a través de un comunicado que la movilización finalizó con saldo blanco.

