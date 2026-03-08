Más Información

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Las autoridades electorales de Veracruz llevaron a cabo los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la del municipio de Tamiahua, la cual se llevará a cabo el 29 de marzo.

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) realizó el primero de tres simulacros de dicho programa que fue sometido a prueba de estrés técnico-operativo.

Ante consejeros, técnicos de distintas instituciones y autoridades del INE, se verificó el flujo de procesamiento de las 37 casillas proyectadas para la jornada extraordinaria se dio fe de la legalidad y transparencia del proceso.

Lee también

Durante la jornada, las representaciones de los institutos políticos y las autoridades presentes supervisarán la "puesta en ceros" del sistema y el flujo de digitalización desde el Centro de Captura y Verificación.

Como parte del proceso, ayer sábado el organismo electoral aprobó las de cuatro partidos y una coalición que participarán en las elecciones extraordinarias; se trató de 68 hombres y mujeres.

Fueron postulados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, así como de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” integrada por Morena y PVEM.

La elección ordinaria en dicho municipio que se celebró el año pasado fue anulada debido a que la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín rebasó los topes de gastos de campaña establecidos por la ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]