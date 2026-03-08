Más Información
Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen
Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma
Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco
Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa
Las autoridades electorales de Veracruz llevaron a cabo los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección extraordinaria del municipio de Tamiahua, la cual se llevará a cabo el 29 de marzo.
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) realizó el primero de tres simulacros de dicho programa que fue sometido a prueba de estrés técnico-operativo.
Ante consejeros, técnicos de distintas instituciones y autoridades del INE, se verificó el flujo de procesamiento de las 37 casillas proyectadas para la jornada extraordinaria se dio fe de la legalidad y transparencia del proceso.
Lee también Comediante yucateco logra regresar al país tras una semana atrapado en Dubái; quedó varado en medio de conflicto bélico
Durante la jornada, las representaciones de los institutos políticos y las autoridades presentes supervisarán la "puesta en ceros" del sistema y el flujo de digitalización desde el Centro de Captura y Verificación.
Como parte del proceso, ayer sábado el organismo electoral aprobó las candidaturas de cuatro partidos y una coalición que participarán en las elecciones extraordinarias; se trató de 68 hombres y mujeres.
Fueron postulados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, así como de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz” integrada por Morena y PVEM.
La elección ordinaria en dicho municipio que se celebró el año pasado fue anulada debido a que la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín rebasó los topes de gastos de campaña establecidos por la ley.
Marchas del 8M en México hoy; mujeres exigen alto a feminicidios y violencia de género al rededor de la República
aov/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]