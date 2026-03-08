Mérida, Yucatán.- El comediante Felipe Silva, conocido como la “La Tía Chayo”, regresó a Mérida luego de una semana atrapado en el conflicto bélico en Medio Oriente.

A través de redes sociales, el comediante compartió que, tras 12 horas de vuelo, llegó a la capital yucateca, tras lograr salir de Dubái a donde había viajado de vacaciones.

A finales de febrero, el creador de contenido viajó a Dubái de vacaciones, donde regresaría a México el 2 de marzo, sin embargo, al surgir un conflicto bélico en Medio Oriente, los vuelos fueron cancelados hasta nuevo aviso.

Fue hasta este 7 de marzo cuando la aerolínea Emirates dio respuesta al comediante yucateco y otras ocho personas que lo acompañaban en el viaje para regresar a México.

Comentó que estaba contento de regresar a México, agradeciendo a las autoridades por el apoyo, además de que fue recibido por sus familiares en Mérida.

