Más Información

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M

"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Zoe, de 15 años, acudió por primera vez a la acompañada de su madre para denunciar el abuso sexual que sufrió a manos de su ex novio cuando tenía 14 años.

Zoe relató entre lágrimas que ella solía visitar a su pareja de ese momento en el deportivo cerca de su casa, le había presentado a sus padres.

Comentó que él empezó a sentir celos por su mejor amigo hasta que un día le mostró dos videos donde y luego abusó de ella.

Lee también

"Yo confié en él porque lo amaba, jamás imaginé que me haría algo tan horrible", dijo Zoe.

Explicó que su abusador comenzó a amenazarla con hacerle daño a ella y a su familia, lo que la llevó a huir de su casa en dos ocasiones para escapar del agresor.

Agregó que, la situación se volvió insostenible e intentó .

Lee también

"Yo prefería morir por mi propia mano a que él me matara" dijo.

Sin embargo, después de semanas ella decidió contarle a su madre lo que había sucedido, pidiéndole perdón por su situación; su madre la comprendió y juntas comenzaron a difundir su historia.

De acuerdo a Zoe, actualmente existe una carpeta de investigación, sin embargo, Zoe teme que su agresor sea liberado debido a que era menor de edad cuando cometió el abuso.

Lee también

"Será libre y deberé ver cómo se repite la historia", dijo con indignación.

Por eso, ha decidido seguir marchando y apoyando a las chicas que pasan por situaciones de abuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]