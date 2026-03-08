Zoe, de 15 años, acudió por primera vez a la marcha feminista acompañada de su madre para denunciar el abuso sexual que sufrió a manos de su ex novio cuando tenía 14 años.

Zoe relató entre lágrimas que ella solía visitar a su pareja de ese momento en el deportivo cerca de su casa, le había presentado a sus padres.

Comentó que él empezó a sentir celos por su mejor amigo hasta que un día le mostró dos videos donde abusaba de otras dos mujeres y luego abusó de ella.

Lee también Morena realizará asambleas en 33 distritos de CDMX; difundirán propuesta de Reforma Electoral

"Yo confié en él porque lo amaba, jamás imaginé que me haría algo tan horrible", dijo Zoe.

Explicó que su abusador comenzó a amenazarla con hacerle daño a ella y a su familia, lo que la llevó a huir de su casa en dos ocasiones para escapar del agresor.

Agregó que, la situación se volvió insostenible e intentó suicidarse.

Lee también Policías rescatan a perro durante incendio en vivienda de Miguel Hidalgo; bomberos sofocan el fuego

"Yo prefería morir por mi propia mano a que él me matara" dijo.

Sin embargo, después de semanas ella decidió contarle a su madre lo que había sucedido, pidiéndole perdón por su situación; su madre la comprendió y juntas comenzaron a difundir su historia.

De acuerdo a Zoe, actualmente existe una carpeta de investigación, sin embargo, Zoe teme que su agresor sea liberado debido a que era menor de edad cuando cometió el abuso.

Lee también "Debía marchar de la mano con mi hija y hoy levanto su pancarta"; madre de Kimberly Moya exige su aparición

"Será libre y deberé ver cómo se repite la historia", dijo con indignación.

Por eso, ha decidido seguir marchando y apoyando a las chicas que pasan por situaciones de abuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv