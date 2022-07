Medios estadounidenses omiten en sus portadas web encuentro entre Biden y AMLO

En una revisión de distintos diarios locales de Estados Unidos, se observó que las portadas principales de internet, no figuraban con la noticia del encuentro entre López Obrador y su homólogo Joe Biden.

Diarios como el The Whasington Post, The New York Times y Los Ángeles Times por mencionar algunos, omitieron dicho encuentro, en donde destacaron el juicio que sigue en pie tras el asalto al Capitolio que estuvo dirigido por el exmandatario, Donald Trump.



Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Encuentro entre AMLO y Biden

Este martes 12 de julio el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tuvo un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, donde abordaron temas como la crisis migratoria y la inflación, además de otros temas de interés para ambas naciones.

Lee también: AMLO ofrece a Biden garantizar el doble de abasto de gasolina barata para apoyar a estadounidenses que cargan sus vehículos en México

El presidente López Obrador informó que tras esta visita de trabajo regresará a la Ciudad de México el miércoles por la tarde.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr