Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también confirmó el jueves la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López y felicitó "los dedicados y valientes agentes y oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI cuyos años de trabajo, junto con otros en la comunidad policial, han, con un gran sacrificio personal, interrumpido y desmantelado las operaciones de los cárteles en todo el mundo".

Añadió que "la administración Biden-Harris ha adoptado un enfoque implacable, sin precedentes e integral para combatir el flagelo del fentanilo. Hoy, dos de los presuntos líderes principales del Cártel, Ismael Zambada García (“El Mayo”) y Joaquín Guzmán López, están bajo custodia de los Estados Unidos y serán llevados ante la justicia".

Lee también "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López tendrán su audiencia inicial en los próximos días: Garland

Remarcó que "el Cártel de Sinaloa fue pionero en la fabricación de fentanilo y durante años lo ha traficado a nuestro país, matando a cientos de miles de estadounidenses y devastando innumerables comunidades".

Las fuerzas del orden estadounidenses detuvieron a estos dos altos dirigentes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más dominantes de México, el jueves en el aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, en el Condado de Doña Ana, muy cercano a El Paso, en Texas.

México no participó en detención de "El Mayo" y Joaquín Guzmán López en EU

Se espera que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, comparezca ante el Tribunal Federal de Distrito de Chicago en los próximos días. Sin embargo, aún no se ha hecho publico el lugar en el que se juzgará a Zambada García, explica el The New York Times.

Este viernes, en México, la secretaria de Seguridad federal Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobierno de México no participó en la detención o entrega de los dos capos.

La funcionaria mexicana dijo que hasta el momento no se sabe si fue una entrega o captura, y que eso es parte de la información que el gobierno de México espera que le envié Estados Unidos.

*Con información de EFE





