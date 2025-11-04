Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

El crimen organizado manda en México, arremete Alito Moreno; acusa que en Morena "protegen a los delincuentes"

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

Heidelberg, Mississippi. Un segundo mono murió baleado una semana después de escapar de un sobre una autopista de Mississippi, informaron las autoridades, las cuales continúan con la búsqueda de un tercer ejemplar que sigue suelto.

Un civil le disparó al animal después de que lo vio cruzar la carretera la noche del lunes a aproximadamente kilómetro y medio (una milla) del lugar en donde se volcó el camión el 28 de octubre, señaló el jefe de policía del condado de Jasper, Randy Johnson. El jefe policial indicó que fue contactado por un empleado de la empresa de transporte que recuperó el cuerpo del mono.

El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi confirmó el martes en un comunicado de prensa que uno de los monos sigue sin ser localizado después de que los otros dos animales que seguían sueltos fueron "recuperados fallecidos". Las autoridades han advertido a la población que no debe acercarse a los macacos Rhesus, señalando que se sabe que son agresivos.

Una mujer que dijo que temía por la seguridad de sus hijos mató a otro mono a disparos durante el fin de semana, después de que su hijo de 16 años vio al animal fuera de su casa cerca de Heidelberg. Jessica Bond Ferguson dijo que a los residentes de la zona se les había advertido que los animales eran portadores de enfermedades, por lo que decidió dispararle.

Un camión que transportaba 21 monos volcó la semana pasada sobre la autopista interestatal 59 al norte de Heidelberg, facilitando el escape de varios de los animales. Un video grabado en el lugar mostraba a los monos y cajas de madera esparcidas a un costado de la carretera. Personas con equipo de protección se presentaron a la zona para rastrear a los animales desaparecidos en los campos y bosques cercanos. Cinco monos fueron abatidos durante las labores de búsqueda y tres fueron declarados inicialmente como desaparecidos, indicaron las autoridades.

Los monos se encontraban alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, en Luisiana, una instalación que suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad. La institución ha dicho que no era responsable del traslado de los animales y que no pertenecen a la universidad. Los 13 monos restantes llegaron a su destino original la semana pasada, según Tulane.

PreLabs, que se describe en su sitio web como una organización de apoyo a la investigación biomédica, señaló el lunes en un comunicado que un vehículo que transportaba sus monos estuvo involucrado en el accidente y que los animales estaban siendo transportados legalmente a una instalación de investigación autorizada. Destacó que los animales no portaban ninguna enfermedad conocida, pero pidió a la población que se mantengan alejados de ellos, ya que probablemente estaban asustados y desorientados.

“Estamos cooperando con las autoridades y revisando todos los procedimientos de seguridad para garantizar el bienestar continuo tanto de los animales como de la comunidad”, afirmó PreLabs.

