Heidelberg, Mississippi. Un segundo mono murió baleado una semana después de escapar de un camión que volcó sobre una autopista de Mississippi, informaron las autoridades, las cuales continúan con la búsqueda de un tercer ejemplar que sigue suelto.

Un civil le disparó al animal después de que lo vio cruzar la carretera la noche del lunes a aproximadamente kilómetro y medio (una milla) del lugar en donde se volcó el camión el 28 de octubre, señaló el jefe de policía del condado de Jasper, Randy Johnson. El jefe policial indicó que fue contactado por un empleado de la empresa de transporte que recuperó el cuerpo del mono.

El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi confirmó el martes en un comunicado de prensa que uno de los monos sigue sin ser localizado después de que los otros dos animales que seguían sueltos fueron "recuperados fallecidos". Las autoridades han advertido a la población que no debe acercarse a los macacos Rhesus, señalando que se sabe que son agresivos.

Lee también Avión de UPS se estrella cerca del aeropuerto internacional de Louisville

Una mujer que dijo que temía por la seguridad de sus hijos mató a otro mono a disparos durante el fin de semana, después de que su hijo de 16 años vio al animal fuera de su casa cerca de Heidelberg. Jessica Bond Ferguson dijo que a los residentes de la zona se les había advertido que los animales eran portadores de enfermedades, por lo que decidió dispararle.

Un camión que transportaba 21 monos volcó la semana pasada sobre la autopista interestatal 59 al norte de Heidelberg, facilitando el escape de varios de los animales. Un video grabado en el lugar mostraba a los monos y cajas de madera esparcidas a un costado de la carretera. Personas con equipo de protección se presentaron a la zona para rastrear a los animales desaparecidos en los campos y bosques cercanos. Cinco monos fueron abatidos durante las labores de búsqueda y tres fueron declarados inicialmente como desaparecidos, indicaron las autoridades.

En Mississippi, Jessica Bond Ferguson abatió a un mono que corría por el jardín de su casa, creyendo que representaba una amenaza para sus hijos. Días antes, las autoridades habían advertido sobre monos rhesus supuestamente infectados con enfermedades peligrosas, luego del… pic.twitter.com/4fcA8TZjyD — Radio i99 (@Radio_i99) November 4, 2025

Los monos se encontraban alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, en Luisiana, una instalación que suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad. La institución ha dicho que no era responsable del traslado de los animales y que no pertenecen a la universidad. Los 13 monos restantes llegaron a su destino original la semana pasada, según Tulane.

Lee también EU propone que ONU autorice una fuerza de estabilización en Gaza por 2 años, revelan medios

PreLabs, que se describe en su sitio web como una organización de apoyo a la investigación biomédica, señaló el lunes en un comunicado que un vehículo que transportaba sus monos estuvo involucrado en el accidente y que los animales estaban siendo transportados legalmente a una instalación de investigación autorizada. Destacó que los animales no portaban ninguna enfermedad conocida, pero pidió a la población que se mantengan alejados de ellos, ya que probablemente estaban asustados y desorientados.

“Estamos cooperando con las autoridades y revisando todos los procedimientos de seguridad para garantizar el bienestar continuo tanto de los animales como de la comunidad”, afirmó PreLabs.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm