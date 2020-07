Más inclinados por medios que ofrecen información confiable

Los portales informativos siguen siendo los más consultado por los ciudadanos a la hora de enterarse de los pormenores del Coronavirus en América Latina y Centroamérica, región que al momento de realizar la segunda medición de Tendencias Digitales, en alianza con el GDA, registraba más de 140 mil muertes.



Según el estudio, los sitios web de noticias son consultados por el 65% de las personas, seguido por el buscador de Google (45) y las plataformas de organismos internacionales (42). En esta ocasión, sin embargo, sobresalen los portales académicos y de investigación, que tuvieron un 12% de incremento en las consultas, lo cual querría decir que la gente cada vez opta por plataformas que les brinden confianza y seriedad en la información.



Para Jaime Bedoya, jefe de contenidos calificados del diario El Comercio (Perú), el confinamiento ha servido para que las audiencias distingan "entre la opinión silvestre de las redes sociales y la información calificada de los medios periodísticos". A su juicio, mientras la primera "es emocional, violenta y al borde del anonimato", la que ofrecen medios serios y portales especializados "es racional, contrastada y respaldada por una identidad pública y un prestigio reconocido".



Y si bien los medios preferidos para mantenerse informado sobre las incidencias de la pandemia siguen siendo internet (88%), televisión abierta (37) y la televisión por suscripción (35), a la hora de consultar por el medio en que más confían, ese porcentaje disminuye en promedio un 50%: internet 46%, televisión por suscripción 15% y televisión abierta 15%.



"No es que se desconfíe de la plataforma tanto como de los contenidos -agrega Bedoya-. Hay que saber elegirlos bien del menú que ofrece internet (...) Es otra de las revelaciones que ha generado la pandemia: Internet (y algunos espacios televisivos, no todos) entretienen, pero no informan. Aunque habría que distinguir entre una posible generalización que considera que decir internet es decir Facebook o WhatsApp. En internet están también los medios periodísticos".



La televisión por suscripción aumenta en 15% su nivel de credibilidad frente a la primera medición de la encuesta, mientras que la televisión abierta disminuye 29%. Los venezolanos, con un 71%, son los que más confían en internet, dadas, entre otras cosas, la fuerte restricción que el régimen de Maduro aplica a los medios de ese país.



Más del 90 % de los consultados por Tendencias Digitales manifiesta estar algo o muy informado del coronavirus. Sobresale en este grupo Uruguay y Costa Rica, que con un 64 y 61 por ciento, respectivamente, son los países en donde mayoritariamente la gente declara estar bien informada.



"La prensa en Uruguay, por más que atraviesa un momento muy delicado por su debilidad económica debido a los cambios de consumo y la competencia de Facebook y Google, sigue siendo una institución central en el imaginario público -dice Martín Aguirre, director de Redacción del diario El País-. Eso también se debe a que la epidemia fue relativamente bien manejada en el país, y la sociedad se siente satisfecha con la reacción de todas las instituciones, entre ellas, la prensa".



En el caso de Costa Rica, a decir de Armando González -director del diario La Nación-, la fiscalización de los medios al poder público gracias a la libertad de prensa existente y el acceso a la información, con el respaldo del poder judicial, han sido fundamentales. "Esas libertades y la tradición fiscalizadora de la prensa podrían explicar la confianza del público", añade.



Otro dato revelador que trae la encuesta es el incremento en las suscripciones a medios de información, que subieron en promedio un 5%, particularmente en Brasil (digital e impresos) y y Chile (periódicos impresos).



En esta segunda medición, hubo una nueva pregunta para indagar sobre el uso de las redes sociales en tiempos de pandemia. YouTube, Facebook e Instagram lideran con 70%, 66 y 54% respectivamente. Panamá sobresale como el país donde más se usa YouTube, Instagram y Tik Tok, mientras que Facebook en Honduras con 85%, y Twitter en Venezuela, con 69%.



Pero si bien estos son los medios sociales más apetecidos por las audiencias, también son los que registran los menores porcentajes en cuando a búsqueda de información sobre el covid-19, con menos del 20%.



"La intensidad del uso de la Internet y las redes sociales para obtener información no se corresponde con la desconfianza hacia la información obtenida por esas vías -asegura González-. La paradoja es solo aparente. Se trata de dos fenómenos distintos. Las redes sociales se nos aparecen y nos atropellan, aunque queramos hacerlas a un lado. Eso no quiere decir que les creamos. La reiterada experiencia de noticias falsas enseña a desconfiar y a acudir a los sitios que ofrecen verdadero periodismo para constatar los hechos".



Acerca del papel que han jugado los medios de comunicación frente a la pandemia, la encuesta revela que las menciones negativas hacia ellos aumentaron 13 % entre una medición y otra. Esto, pese a que el 40 % de los latinoamericanos cree que su actuación ha sido buena o muy buena frente al 16 % que la califica de mala o muy mala.



Uruguay es el país en donde los medios obtienen las menciones más positivas (67%), frente a Colombia, Chile, Panamá y Puerto Rico, naciones en donde las menciones positivas disminuyen.



"Si bien los medios en Uruguay enfrentan el mismo coctel contrario de escepticismo y polarización del debate público que en el resto de los países, acá siempre todo es más moderado por nuestra escala. Y los medios de prensa no se han alejado tanto de las inquietudes diarias de la sociedad como tal vez haya pasado en otros países de la región", asegura Martín Aguirre.



Por último, esta segunda medición muestra una caída de la confianza en la veracidad de la información que sobre la pandemia ofrecen los gobiernos. Sobresalen Costa Rica y Uruguay -los países de mejor comportamiento social durante la crisis-, mientras que en México, Perú, Chile y El Salvador disminuye.