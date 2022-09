Madre exige prueba de ADN para joven que se parece a su hija desaparecida; “jamás dejaré de buscarla"

“Jamás dejaré de buscar a mi hija, siempre tengo la esperanza de que volverá a casa”. Hace 14 años que Sofía Herrera desapareció en Tierra del Fuego, en Argentina, y su madre, María Elena Delgado, no ha descansado un solo día en su lucha por encontrarla. Ahora, se abrió una nueva esperanza para hallarla, pues se ubicó a una adolescente en San Juan “muy parecida” a Sofía. Por eso, María Elena reclama al ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, que se realice una prueba de ADN a la joven para averiguar si se trata de ella.

Acompañada por otras madres de niños desaparecidos, María Elena se reunió con Fernández para solicitarle se ordene el análisis. “Jamás dejaré de buscar a mi hija, siempre tengo la esperanza de que volverá a casa”, sostuvo.

Sofía Herrera tenía tres años cuando desapareció sin dejar rastros en la provincia de Tierra del Fuego hace 14 años, en 2008.

Delgado, su marido Fabián Herrera y la pequeña acampaban en el camping John Goodall, ubicado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, cercano a la localidad de Río Grande. Previamente, la familia se detuvo en un supermercado para comprar algunas facturas y bebida, y en una estación de servicio donde se encontraron con otra pareja amiga y sus dos hijos, de 2 y 9 años.

Pasadas las 11.30 horas de aquel 28 de septiembre de 2008, Sofía, de tres años, se separó por unos instantes de sus padres y nunca más se supo de ella. “Se calcula que pasaron nueve minutos desde que llegamos al lugar y hasta que desapareció. Empezamos a buscarla enseguida. Alguien se la llevó. No sé por qué ni para qué, pero pido que sigan buscando a mi hija”, expresó Delgado a La Nación en 2018, a diez años de su desaparición y en el marco de una investigación que tuvo avances y retrocesos.

María Elena estaba embarazada de cuatro meses en aquel momento. Giuliana nació el 23 de enero de 2009 y no pudo conocer a su hermana. El escenario, un paraje casi desértico de 15 hectáreas, cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos; se investigó al instante. Llegó la Policía y los perros especializados en búsqueda y rastrillaje marcaron un sector cercano, pero la pista se perdía unos metros más allá.

Las hipótesis fueron varias: desde que la pequeña cayó a un arroyo a que se la llevaría un cóndor o un águila. Después se añadió la posibilidad de que fuera secuestrada, una versión que su madre persiguió desde entonces.

Varios peritajes, reconstrucción de los hechos, interrogatorios a los testigos; la colaboración de agentes del FBI, una recompensa de un millón de pesos para la aportación de datos útiles sobre la desaparición [en 2017, por parte del Ministerio de Seguridad] y un retrato robot actualizado; no tuvieron éxito para encontrar a la niña desaparecida hasta el día de hoy.

Pero María Elena mantiene la esperanza de hallarla sana y salva.

En diálogo con el diario Clarín, la mamá contó que hace unos meses una mujer se contactó con ella mediante Facebook con el dato de que había una joven muy parecida a Sofía Herrera, de 17 años y que había sido adoptada. Le comentó que le fue imposible avisar antes “porque el marido le dijo que no se metiera en problemas”. “Después me mandó fotos por WhatsApp y ahí comenzaron mis dudas”, señaló la mujer.

“Cumple uno o dos meses después -que mi hija-, pero es muy parecida”, señaló María Elena. “Es una nena adoptada que tiene muchas características similares a Sofi” que habría cumplido 17 años el 12 de diciembre de 2021.

“Es una chica de San Juan que tiene 17 años, la misma edad que tendría ahora Sofía. Y de todo lo que he visto y vivido durante todos estos años, pienso que, incluso por los antecedentes, podría ser mi hija. Yo nunca pierdo las esperanzas”, agregó María Elena.

Luego de aquel encuentro junto a otras madres de chicos desaparecidos fue que Delgado pidió la prueba de ADN. “La veo muy parecida a mi hija, por eso lo estoy pidiendo, porque no me quedé conforme”, afirmó la mamá de Sofía. “Aníbal Fernández ante mi insistencia para practicarle a la niña el estudio de ADN en San Juan dijo que no había ningún problema, que se iba a pedir”, señaló.

Sin embargo, la Justicia de Tierra del Fuego desestimó la posibilidad de hacer el análisis, tras cotejar con la Justicia de la provincia de San Juan solamente los datos filiatorios de la menor. “Jamás dejaré de buscar a mi hija, siempre tengo la esperanza de que volverá a casa”, concluyó.

Alerta Sofía, el sistema difundir la desaparición de niños

Años después de la desaparición de la pequeña se creó en Argentina “Alerta Sofía”. Un sistema que consiste en la difusión inmediata de la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook.

Ante la evidencia de que las primeras horas son cruciales para el dar con una persona desparecida, la viralización de esta información abre más posibilidades para su hallazgo. Además, es fundamental el llamado al 911.

La implementación del Alerta Sofía cuenta con el apoyo internacional de Facebook y del Centro Internacional sobre Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC). Posee una línea telefónica específica, la 134, en el que se pueden realizar denuncias de manera anónima ante la

sospecha del paradero de un menor desparecido.

Se trata de la versión local del llamado Alerta Amber, un mecanismo de asistencia en investigaciones por la desaparición de menores que es utilizado en unos 40 países. Así fue bautizado en 1996, durante la búsqueda en los Estados Unidos de la niña Amber Hagerman.

