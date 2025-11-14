Más Información

El presidente francés, recibirá el próximo lunes en París a su homólogo ucraniano, , para abordar, entre otros temas, las garantías de seguridad que podrían ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia.

El Elíseo anunció este viernes la que será la novena visita de Zelensky a Francia desde el comienzo de la y que, según destacó, permitirá "reafirmar el compromiso" de París con Ucrania "a largo plazo".

Otro de los grandes objetivos es "mantener la dinámica de trabajo" sobre las garantías de seguridad de la llamada coalición de voluntarios constituida a iniciativa de Francia y el Reino Unido y de la que forman parte una treintena larga de países europeos y de la OTAN, y que celebró su última reunión el 24 de octubre.

Este grupo de aliados de Kiev, ante el aviso de Donald Trump de que Estados Unidos no se implicará militarmente, organizan eventuales garantías de seguridad por si hubiera un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, lo que se traduciría sobre todo en apoyo y formación para el ejército ucraniano, pero también por parte de algunos de los países despliegue de tropas en su territorio.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el francés Emmanuel Macron después de dar una conferencia de prensa en Kiev. Foto: AFP
Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el francés Emmanuel Macron después de dar una conferencia de prensa en Kiev. Foto: AFP

La visita de Zelensky comenzará el lunes por la mañana en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París, en una secuencia que estará dedicada a la cooperación militar.

Según las fuentes francesas, se trata de favorecer la modernización del ejército ucraniano para acercarse a los estándares de la OTAN, y eso aprovechando la "excelencia" francesa en el terreno de la defensa.

Una cooperación en materia de armamento que se quiere profundizar en particular en lo que se refiere a los drones, teniendo en cuenta la importancia que tienen en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Macron y el presidente ucraniano se desplazarán a continuación al Estado Mayor de la coalición de voluntarios, antes de ir al Palacio del Elíseo, donde los dos mandatarios mantendrán un encuentro y comparecerán ante los medios en una conferencia de prensa.

La presidencia francesa indicó que la entrevista de Macron y Zelensky será la ocasión para discutir sobre la cooperación bilateral, sobre todo en el terreno de la energía, la economía y la defensa.

sg

