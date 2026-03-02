Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Corte va por dar cierre a disputa Lourdes Mendoza-Lozoya; “que no se convierta en símbolo de la impunidad”, pide la periodista

Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL

Listo, proyecto de reforma electoral; aún no hay acuerdo en 4T

FGR obtiene vinculación a proceso de dos detenidos en Tapalpa, bastión de “El Mencho”; son recluidos en el Altiplano

Vive Guadalajara un domingo “casi cualquiera”

Ante saturación, van por panteones verdes

París. El presidente francés, , aseguró este lunes que no tendrá dudas en utilizar el del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia.

“Nuestro país tiene esta arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales”, aseguró el mandatario en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses.

Además, anunció un refuerzo de la de su país “a la altura del desafío nacional y europeo” ante un mundo que “se endurece”.

Macron dijo que Francia aumentará el número de sus , cuya cifra ya no revelará, y anunció la construcción de un nuevo submarino de de propulsión nuclear, que se llamará “El Invencible” y será botado en 2036.

“Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear”, subrayó.

