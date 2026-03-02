París. El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia.

“Nuestro país tiene esta arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales”, aseguró el mandatario en un discurso pronunciado en la base de los submarinos atómicos franceses.

Además, anunció un refuerzo de la capacidad nuclear de su país “a la altura del desafío nacional y europeo” ante un mundo que “se endurece”.

Lee también Régimen Iraní, decapitado; EU e Israel matan al ayatola

Macron dijo que Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares, cuya cifra ya no revelará, y anunció la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará “El Invencible” y será botado en 2036.

“Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear”, subrayó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss