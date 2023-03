“Llámame rápido”: El doloroso mensaje que envió una joven chilena antes de morir entre las llamas

Un joven chileno de 23 años vivió el peor de los horrores, cuando recibió una llamada de su novia, diciendo que la casa donde se encontraba estaba en llamas. La historia se volvió viral.

La madrugada del 11 de marzo, Constanza Parra González quedó atrapada en llamas al interior de su vivienda, ubicada en la comuna de San Antonio, en Chile.

Su novio, Diego Ampuero, se encontraba trabajando. Aproximadamente a las 4:45 de la mañana, él recibió una nota de voz de su pareja diciendo: “Llámame rápido, me voy a morir”.

De inmediato el joven tomó su celular y llamó a su novia, quien le dijo que la casa se estaba incendiando y que no podía salir del lugar. Desesperado, el joven dejó el trabajo, tomó las llaves de su vehículo y se desplazó hasta la vivienda en llamas, pero cuando llegó ya no había nada que hacer. Su novia había fallecido.

"Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando que me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas. No pude hacer nada, no llegué a tiempo", contó Ampuero a medios locales.

Según el testimonio del joven, Constanza habría estado pidiendo ayuda por más de siete minutos, pero los organismos de rescate tampoco alcanzaron a llegar al lugar a tiempo.

"Llevábamos tres años viviendo juntos y ahora pasó esto. No sé cómo seguir. Los bomberos hicieron lo que pudieron, yo tampoco pude salvarla", dijo Ampuero, desconsolado.

Las autoridades chilenas investigan el origen del accidente, ya que según Ampuero, el incendio pudo haber sido provocado por personas que querían atentar contra la vida de Parra González. "En diciembre pasado le trataron de quemar la casa a un pariente y esa vez yo tampoco estaba, y ahora otra vez pasó esto". A decir del joven, "esto es pura maldad. Lo único que quiero es que esto se aclare. Estamos todos mal".

