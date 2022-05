La DEA va por Cártel de Sinaloa, con pósteres anuncia recompensas millonarias

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) está decidida a atrapar a los líderes del Cártel de Sinaloa y para lograrlo, ha lanzado una nueva campaña, que consiste en distribuir pósteres con las fotos y recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de los grandes capos.

Ioan Grillo, periodista con sede en México que trabaja para el diario The New York Times, informó vía Twitter de esta campaña, y publicó uno de los pósteres, colocado en San Ysidro, en la frontera con Tijuana.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022