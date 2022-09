La confunden en Twitter con la primera ministra británica y sus respuestas se vuelven virales

Liz Truss se convirtió este martes oficialmente en la nueva primera ministra de Reino Unido, reemplazando a Boris Johnson.

Tras su reunión con la reina Isabel II, quien le pidió formar gobierno, Truss, admiradora de Margaret Thatcher, ha recibido una lluvia de felicitaciones y mensajes de apoyo. Sin embargo, no todos le llegaron.

¿La razón? Algunos usuarios la confundieron con una ciudadana británica cuyo nombre en Twitter es muy parecido a la de la jefa del gobierno británico.



Se trata de Liz Trussell, quien no usaba Twitter desde 2018, pero quedó sorprendida cuando de repente comenzaron a llegarle felicitaciones por ser la nueva primera ministra británica.

Los nombres de las cuentas de ambas son parecidos: @trussliz, la de la gobernante; @Liztruss, la de Trussell.

Entre los confundidos estuvo la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, quien felicitó a Trussell con este mensaje:

“Felicitaciones a Liz Truss, quien asumirá el cargo de Primera Ministra de Gran Bretaña. Suecia y Gran Bretaña continuarán con su profunda y amplia cooperación. Es importante para nuestros ciudadanos, las economías y la seguridad”.

Trussell se lo tomó con humor y respondió: “Espero hacerle una visita pronto. Tenga listas las albóndigas”.

El tuit de Andersson fue eliminado y sustituido por otro a la verdadera primera ministra británica, pero algunos lograron tomar una captura de pantalla.

Una periodista de la BBC, Hayley Hassall, etiquetó a Trussell con una noticia sobre la primera ministra, a la que la ciudadana británica respondió: “Me estoy preparando para visitar Balmoral (uno de los palacios de la reina). Espero conocer a los Corgi”. Aludió así a las mascotas favoritas de la reina Isabel II.

Otra confundida fue Caroline Lucas, diputada de los Verdes por Brighton, quien arrobó a Trussell pensando que era la cuenta de la primera ministra, y la criticó por “no entender todavía” que “Boris Johnson no consiguió el Brexit, sus innumerables errores sobre Covid costaron innumerables vidas, y se va habiendo deshonrado su cargo. Mientras tanto, ella ha hecho campaña como una ideóloga de derecha y gobernará como tal - lo que es un desastre para todos nosotros”.

