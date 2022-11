Integrantes del grupo ecologista Just Stop Oil llevaron a cabo una acción en Londres, en Downing Street, donde se encuentra la residencia y oficina del primer ministro británico, para exigir la prohibición de nuevas exploraciones de yacimientos de energías fósiles.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a activistas tratando de escalar las verjas de entrada a esa calle para ser inmediatamente interceptados por la policía.

Según el grupo, otros miembros se sentaron en la calzada en Whitehall, la calle que conduce a Downing Street, desplegaron pancartas y algunos se pegaron a la calzada.



BREAKING: DOWNING STREET BLOCKED

At 11:15 this morning, 22 Just Stop Oil supporters swarmed towards the gates of Downing St. A number of them attempted to scale the gates while others sat down in the road to block the entrance, with some gluing their hands to the tarmac pic.twitter.com/KzxtOUpQdH

— Just Stop Oil(@JustStop_Oil) November 1, 2022