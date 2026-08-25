Nueva York. Un juez federal rechazó las afirmaciones de Ghislaine Maxwell, exnovia y socia de larga data de Jeffrey Epstein, de que su condena por tráfico sexual fue un “completo error judicial”, y señaló que esos alegatos se basan en “especulaciones, distorsiones y/o falsedades absolutas”.

El juez Paul A. Engelmayer señaló en un fallo escrito que la petición de hábeas corpus de Maxwell, con la que buscaba anular su condena y quedar libre alegando que existían “pruebas nuevas y sustanciales”, carecía “de mérito demostrable”.

“La petición de Maxwell está muy lejos de dar en el blanco”, dijo Engelmayer. “No hay ningún hecho que Maxwell ponga en duda de manera justa que tenga el potencial de alterar el resultado de su juicio”.

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Maxwell, condenada a 20 años de prisión, sostuvo en una petición de habeas corpus presentada en diciembre pasado que se ocultó información que habría dado lugar a su exoneración en su juicio de 2021 y que se presentaron testimonios falsos ante el jurado.

Según ella, el efecto acumulativo de las violaciones constitucionales dio lugar a una “completa injusticia”.

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Las peticiones de habeas corpus suelen presentarse como último recurso y para protegerse contra la detención ilegal una vez agotadas las apelaciones, tal como ocurrió tras la condena y la sentencia de Maxwell.

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Epstein, un financiero millonario, fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual. Tras ser puesto en prisión preventiva hasta el juicio, fue hallado muerto en su celda de una cárcel federal de Nueva York en agosto de 2019, y su muerte fue declarada como un suicidio.

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Maxwell, una socialité británica, fue detenida un año después y condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021. Fue entrevistada por el segundo al mando del Departamento de Justicia en julio de 2025 y, poco después, fue trasladada de una prisión federal en Florida a un campo de prisioneros en Texas.

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