Joe Biden indulta a su hijo Hunter; “he visto cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta”, argumenta

Washington.- El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció esta noche su decisión de indultar a su hijo Hunter, declarado culpable de posesión ilegal de arma y evasión fiscal, alegando que fue procesado “de forma selectiva e injusta”.

En un comunicado, Biden dijo que “desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta”.

Señaló que “sin haber incurrido en factores agravantes como el uso del arma en un delito, compras múltiples o haber adquirido el arma a través de un tercero, casi nunca se lleva a juicio a personas acusadas de delitos graves únicamente por cómo rellenaron un formulario de armas. Aquellos que se retrasaron en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero que los devolvieron posteriormente con intereses y multas, suelen recibir resoluciones no penales”. Pero a Hunter, lamentó, “se le trató de forma diferente”.

Lee también “No hay comparación entre las fronteras de Canadá y México” con EU: el mensaje de Trudeau en cena con Trump; destaca migración y drogas

🇺🇸 | URGENTE



El presidente Biden anuncia el indulto a su hijo Hunter, acusando al sistema de “procesamiento selectivo” y motivaciones políticas.



Defendió que Hunter fue señalado injustamente por ser su hijo y calificó el caso como un “error judicial”. Biden afirmó que tomó… pic.twitter.com/jbCuDEBLEt — UHN PLUS (@UHN_Plus) December 2, 2024

Hunter fue declarado culpable en junio de comprar y poseer ilegalmente un arma (debido a su problema con las drogas lo tenía prohibido). En septiembre se declaró culpable de nueve delitos fiscales, derivados de los 1.4 millones de dólares en impuestos que no pagó mientras gastaba a manos llenas en acompañantes, strippers, coches y drogas.

Biden acusó que los cargos en contra de su hijo “sólo se produjeron después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección”. Se quejó de que “un acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, se deshizo en la sala del tribunal, con varios de mis oponentes políticos en el Congreso atribuyéndose el mérito de haber ejercido presión política en el proceso. Si el acuerdo se hubiera mantenido, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter”.

Además, señaló que la única razón por la que Hunter fue llevado a juicio es “porque es mi hijo, y eso está mal. Se ha intentado doblegar a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, a pesar de los ataques implacables y la persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya basta”.

Lee también “No hay comparación entre las fronteras de Canadá y México” con EU: el mensaje de Trudeau en cena con Trump; destaca migración y drogas

El mandatario saliente afirmó que “creo en el sistema judicial, pero a medida que he ido reflexionando sobre este asunto, también creo que la cruda política ha infectado este proceso y ha conducido a un error judicial, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente han tomado esta decisión”.

El indulto, anticipado por la cadena estadounidense NBC News, se produce antes de la sentencia de Hunter, programada el 12 de diciembre, tras ser condenado por cargos federales de posesión de armas. Hunter Biden también será sentenciado el 16 de diciembre en otra causa penal, tras declararse culpable en septiembre de evasión fiscal. El indulto cubre ambos casos y “cualesquiera otros cometidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de diciembre de 2024″.

BREAKING: Biden pardons Hunter pic.twitter.com/oLzIxliAdg — Kyle Cheney (@kyledcheney) December 2, 2024

La decisión supone un cambio de rumbo para el presidente, que ha dicho en repetidas ocasiones que no haría uso de su autoridad ejecutiva para indultar a su hijo o conmutar su pena. Y se produce a menos de dos meses de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero.

Todavía a principios de este mes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró a los periodistas que la postura de Biden no había cambiado. “Nos han hecho esa pregunta varias veces. Nuestra respuesta sigue siendo ‘no’”, dijo entonces.

“No daré la clemencia por sentado", dice Hunter

Tras darse a conocer el indulto, Hunter emitió una declaración señalando que “he admitido mi responsabilidad por mis errores durante los días más oscuros de mi adicción; errores que han sido explotados para humillarme y avergonzarme públicamente a mí y a mi familia para obtener atención política".

Destacó que se ha mantenido sobrio “por mi profunda fe y por el apoyo y el amor incondicional de mi familia y amigos”. Prometió que “nunca daré por sentada la gracia que me ha sido concedida, la clemencia que me ha sido concedida hoy. Dedicaré la vida que he reconstruido a ayudar a aquellos que siguen enfermos y sufriendo".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm