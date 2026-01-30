El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de un "inminente colapso financiero" del organismo, en una carta dirigida a los Estados miembros consultada por la AFP.

El titular de Naciones Unidas hace un llamado, en particular, a que todos los países "cumplan plenamente y a tiempo con sus obligaciones de pago" o "revisen en profundidad las reglas financieras" de la organización.

