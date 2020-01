Jeanine Áñez busca la Presidencia en Bolivia

La Paz.— Aunque la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había descartado la posibilidad de contender por la Presidencia, ayer anunció su candidatura acompañada por el partido del alcalde de la capital de ese país, Luis Revilla, rumbo a los comicios del próximo 3 de mayo.

“He tomado la decisión de presentarme como candidata (...) No estaba en mis planes participar en estas elecciones. En las últimas semanas hemos preparado construir consensos y no los hemos conseguido”, dijo Áñez en un acto en el que su partido, Unidad Demócrata, y Sol.Bo, de Revilla, anunciaron su alianza.

Aún no se confirma si le acompañaría en la fórmula como vicepresidente el alcalde de La Paz, quien más temprano dejó la alianza con el expresidente boliviano Carlos Mesa.

“Mi partido le va a dar todo su apoyo. Si ella toma un paso adelante en su candidatura, será un honor ser su acompañante”, dijo.

La presidenta interina confirmó su postulación después que algunos de sus ministros la hubieran propuesto como candidata.

“La dispersión de votos y la presentación de candidaturas que no logran unir a los bolivianos, me llevaron a tomar esta decisión”, agregó por la noche tras el anuncio y al asegurar que ella no pensaba asumir “la enorme responsabilidad”.

Cuando asumió el poder el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales dos días antes, aseveró que su papel sería encabezar una transición para convocar a unas nuevas elecciones.

A horas de que cierren las inscripciones de las alianzas de partidos políticos, ellos buscan unidad para enfrentar a los candidatos de la fuerza política del expresidente Evo Morales. En paralelo, se espera que el 3 de febrero se oficialice la lista de candidatos ante Tribunal Supremo Electoral.

El primer frente que fue definido es el del exgobernante Morales Ayma, quien el pasado 19 de enero eligió al exministro de Economía Luis Arce, en medio de rechazo.

El excanciller David Choquehuanca, de origen aymara, en la víspera aceptó esa decisión y pidió unidad a su partido, porque se produjo una división interna por la decisión del exmandatario.