Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

La Selección Mexicana de Beisbol tuvo una actuación redonda ante Brasil en su segundo juego del Clásico Mundial 2026.

La novena tricolor aplastó (16-0) a la brasileña en el Daikin Park, la casa de los Astros de Houston.

En el inmueble texano, se vivió una auténtica fiesta, gracias al poderío ofensivo, encabezado por Alejandro Kirk, Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Nick González, Alek Thomas y Julián Ornelas.

Alejandro Kirk conectó un jonron de tres carreras en la cuarta entrada / FOTO: AFP

Con cuatro jonrones conectados, México superó una prueba más y se declaró listo para afrontar las más complicada de todas.

Ni siquiera hubo necesidad de que de disputarán las nueve entradas, por la Regla de Misericordia y todo se terminó en la parte baja del sexto inning.

Consiguió su triunfo más amplio en la historia del Clásico Mundial e igualó la mayor cantidad de carreras anotadas; en 2009, venció 16-1 a Australia.

Este lunes 9 de marzo, Benjamín Gil y sus muchachos llegan encendidos, con dos victorias (Gran Bretaña y Brasil) para enfrentar a Estados Unidos.

El duelo más atractivo del Grupo B se disputará también en el Daikin Park, durante la tarde de este día.

Al igual que la mexicana, la novena estadounidense llega con dos triunfos, sobre Brasil (15-5) y Gran Bretaña (9-1).

Para ambos, la victoria es más que importante, ya que los dos mejores ubicados de cada grupo clasificarán a los cuartos de final.

México cumplió con la tarea y llega a este esperado choque con dos triunfos en la bolsa.

En la Selección Mexicana de Beisbol saben que Estados Unidos es su "oponente más importante", pero confían en que podrán "derrotarlos" para mantener el invicto en el Clásico Mundial.

A su favor, la novena tricolor tendrá el historial, con una marca de tres triunfos y una derrota en cuatro partidos ante la estadounidense.

De nueva cuenta, la rivalidad entre México y Estados Unidos se pone en marcha este lunes 9 de marzo.

