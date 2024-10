Italia aprobó una ley contra la subrogación que impide efectivamente que las parejas homosexuales se conviertan en padres.

Medios como el The Washington Post y el The New York Times informaron que la norma penaliza la búsqueda de subrogación en el extranjero, una medida que, según el gobierno conservador del país, protegería la dignidad de las mujeres, mientras que los críticos la ven como otra ofensiva del gobierno contra las personas LGBT, ya que la ley hará prácticamente imposible que los padres homosexuales tengan hijos.

"La gestación subrogada ya es ilegal en Italia. Pero el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ha prometido ampliar la prohibición para castigar a los italianos que la soliciten en países donde es legal", reportó el Times.

Lee también YouTuber "Fer Italia" es vinculado a proceso por el delito de violación de una menor en el Edomex

"Es la naturaleza la que decide esto, no nosotros", dijo la senadora Susanna Campione, del partido Hermanos de Italia de Meloni, que votó a favor de la ley. "Queremos que este ejemplo sea seguido [por otros países]", añadió.

"Esta es una ley civilizada que protege al niño pero también a la mujer, ya que creemos que la gestación subrogada esencialmente reduce a la mujer a una máquina reproductiva", dijo la legisladora.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc