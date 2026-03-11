Una pareja de adultos mayores que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 14 de febrero fue encontrada sin vida al interior de una cisterna dentro de un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El hallazgo se registró en un inmueble situado en la calle Norte 70, esquina con Henry Ford, en la colonia Faja de Oro. De acuerdo con los primeros reportes, el lugar cuenta con fachada de tienda donde se venden productos de comida para animales.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Rojas Hernández y Lili Aldama Martínez, quienes llevaban aproximadamente un mes desaparecidos. Tras conocer la localización de los cuerpos, algunos familiares acudieron al sitio.

En entrevista, un familiar explicó que desde el momento de la desaparición no volvieron a tener noticias de la pareja.

“Los interceptaron en el camino y desde ahí no supimos nada de ellos. Se levantaron las denuncias en el Estado y también aquí, pero no habíamos tenido información hasta ahora, que supimos que estaban aquí en la colonia Faja de Oro”, relató.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Debido a las condiciones en las que fueron localizados los cuerpos dentro de la cisterna, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió para apoyar en las labores de extracción, utilizando equipo especial para poder ingresar al depósito de agua.

La zona permanece acordonada mientras peritos realizan los trabajos correspondientes y se integra la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de la pareja.

