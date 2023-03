DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.- Docentes iraníes realizaron protestas este martes ante las sospechosas intoxicaciones que sufrieron cientos de niñas. Las fuerzas de seguridad dispersaron varias manifestaciones mediante cañones hidrantes y gases lacrimógenos, dijeron activistas.

En tanto, los fiscales obtuvieron a presentar denuncias criminales contra periodistas, activistas y otras personas debido a sus declaraciones sobre los incidentes no aclarados, que comenzaron en noviembre y escalaron en días recientes en los que decenas de escuelas aparecieron denuncias.

Irán ha enfrentado protestas desde septiembre, cuando la joven Mahsa Amini murió a manos de la policía de la moral. Estos han sido los desafíos más graves a la teocracia iraní desde la Revolución Islámica de 1979. Los nuevos incidentes amenazan con provocar nuevamente la furia de la gente, en particular de los padres que temen por la seguridad de sus hijas. Aún resta por determinar quién está detrás de los presuntos ataques y si y sustancias químicas frecuentes se utilizan.



Today teachers have taken to streets across Iran outside the city's Education Dept to protest chemical attacks targeting schoolgirls.

Many Iranians believe that these attacks are deliberate.

"Secure schools is our right!"

This slogan was heard. pic.twitter.com/oMI0RBMYvb

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) March 7, 2023