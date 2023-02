El asesinato a manos de su padre de una joven iraquí de 22 años aficionada a YouTube debido a una "disputa familiar" generó indignación en el país, donde los feminicidios cometidos por parientes son frecuentes.

Tiba al-Ali fue asesinada por su padre en la noche de 31 de enero en la provincia de Diwaniya, informó el viernes en Twitter Saad Maan, portavoz del ministerio del Interior.

Según el funcionario, la policía había intentado una mediación entre la joven y su entorno para "resolver de forma definitiva una disputa familiar".

En grabaciones de sus conversaciones compartidas en las redes sociales, se escucha que a su padre le molestaba que Tiba al Ali viviera sola en Turquía. Entonces la joven señaló a su hermano de haberla acosado sexualmente.

El portavoz explicó que una unidad de la Policía había intervenido. Después de un primer encuentro "debíamos volver, entonces nos sorprendió la noticia de su asesinato por su padre, que efectuó la primera confesión cuando se entregó a la Policía".



La familia viajó a Turquía en 2017 pero al momento de regresar Tiba al-Ali se negó. Desde entonces vivía lejos de su país, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Su asesinato ocurrió mientras estaba de visita a Irak.

En su cuenta de YouTube, la joven compartía videos de su vida en las que aparecía muchas veces su prometido.

El drama generó indignación y grupos de activistas llamaron a manifestarse el domingo delante de un tribunal en Bagdad.

"Las mujeres de nuestras sociedades son rehenes de costumbres anticuadas debido a la ausencia de leyes disuasivas y de medidas gubernamentales que no están a la altura de la violencia doméstica", deploró en Twitter la exdiputada kurda Ala Talabani.



#Iraq continues to be a hotbed for injustice, persecution, and human rights violation. Tiba Al-Ali, a young girl who escaped from her home and refuged in Turkey after being sexually assaulted by her brother. Only to be lured by her parents to get killed by her father.#حق_طيبة pic.twitter.com/lCvdSdTXVQ

— Abdullah Al-Khafajy (@KhafajyAbdullah) February 1, 2023