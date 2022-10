India impide a periodista viajar a EU para recibir su premio Pulitzer

Las autoridades indias impedieron a una fotógrafa viajar a Estados Unidos para recibir su premio Pulitzer, según declaró la joven, un último ejemplo de prohibición de salida del país a periodistas cachemires.

Sanna Irshad Mattoo es una de los cuatro periodistas que trabajan para la agencia de noticias Reuters que ganó este año el prestigioso premio de fotografía de noticias.

La joven de 28 años fue elogiada por sus reportajes sobre la vida en Cachemira india, un territorio del Himalaya disputado y altamente militarizado, con una insurgencia que dura décadas.

Fue detenida por funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Nueva Delhi a última hora del martes y se le impidió embarcar, mientras que a dos de sus colegas se les permitió salir del país.

Mattoo tuiteó más tarde una foto de su billete con la leyenda "cancelado sin perjuicio".

"Esta era una oportunidad única para mí", lamentó Mattoo, también miembro de la prestigiosa Fundación Magnum.

Esta es la foto ganadora del Premio Pulitzer de Mattoo de un trabajador de la salud que administra la vacuna Covid a un pastor durante una campaña de vacunación en el distrito de Anantnag de Cachemira. Foto: Twitter @mattoosanna

"Me pararon sin motivo y a los demás les dejaron salir. Quizá tenga que ver con el hecho de que soy cachemira", dijo a AFP.

Es la segunda vez este año que se impide a la fotógrafa salir de India.

En julio, fue detenida de la misma manera en el mismo aeropuerto cuando quiso viajar a París para la presentación de un libro.

I was on my way to receive the Pulitzer award ( @Pulitzerprizes) in New York but I was stopped at immigration at Delhi airport and barred from traveling internationally despite holding a valid US visa and ticket. pic.twitter.com/btGPiLlasK

— Sanna Irshad Mattoo (@mattoosanna) October 18, 2022