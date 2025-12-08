São Paulo. La Policía brasileña informó este lunes que ha identificado a uno de los supuestos autores del robo de 13 obras de arte de Henri Matisse y Cândido Portinari cometido el domingo en la Biblioteca Municipal Mário de Andrade de São Paulo.

Las autoridades también han logrado localizar y aprehender la furgoneta que fue utilizada en la fuga tras el robo, en el que participaron dos hombres, uno de ellos todavía sin identificar, según un comunicado de la Policía Civil de São Paulo.

Los dos ladrones entraron armados a la biblioteca, redujeron a una agente de seguridad y a los dos visitantes que estaban en ese momento en la exposición, robaron las 13 obras y huyeron por la puerta principal.

La huida de los ladrones fue grabada por las cámaras del sistema de seguridad urbana de la Alcaldía de São Paulo, lo que ayudó a identificar el vehículo.

Las obras formaban parte de la exposición 'Del libro al museo: MAM São Paulo y la Biblioteca Mário de Andrade', que reúne grabados, acuarelas y recortes modernistas de las décadas de 1940 y 1950, pertenecientes a los acervos del Museo de Arte (MAM) de São Paulo y a la biblioteca.

Entre las piezas robadas hay recortes de papel de la colección 'Jazz', que realizó Matisse en los años 1940 con recortes de papel de colores, así como grabados de Portinari, uno de los principales artistas plásticos de Brasil.

El robo ocurrió en el último día de la exposición y en un momento en el que había pocas personas en la biblioteca.

