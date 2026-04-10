Más Información

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

Artemis II: de cambios en la visión a enfermedades cardiovasculares; química alerta efectos en la tripulación tras sobrevuelo lunar

Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio

Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio

Asesinan a balazos a estudiante de la FES Cuautitlán; fue un ataque directo, afirma presidente municipal

Asesinan a balazos a estudiante de la FES Cuautitlán; fue un ataque directo, afirma presidente municipal

Cae en Álvaro Obregón sujeto acusado de apuñalar en la cabeza a niño de cuatro años; fue golpeado y retenido por vecinos

Cae en Álvaro Obregón sujeto acusado de apuñalar en la cabeza a niño de cuatro años; fue golpeado y retenido por vecinos

Cae en Cancún cubano Yoexy Vila, buscado por EU; es acusado de distribución de sustancias controladas

Cae en Cancún cubano Yoexy Vila, buscado por EU; es acusado de distribución de sustancias controladas

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Director del Metro pide paciencia a usuarios por retrasos y saturación; asegura que negociación con Sindicato va muy avanzada

Director del Metro pide paciencia a usuarios por retrasos y saturación; asegura que negociación con Sindicato va muy avanzada

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

Katia Itzel García recibe emotiva felicitación de Claudia Sheinbaum por ser designada para el Mundial 2026

Katia Itzel García recibe emotiva felicitación de Claudia Sheinbaum por ser designada para el Mundial 2026

Mundial 2026: Desde princesas hasta jefes de Estado se espera vengan a la inauguración; sigue en vilo presencia del rey de España

Mundial 2026: Desde princesas hasta jefes de Estado se espera vengan a la inauguración; sigue en vilo presencia del rey de España

Grupo Modelo regalará 500 boletos para partidos del torneo de FIFA; serán destinados a ganadores del Mundial Social

Grupo Modelo regalará 500 boletos para partidos del torneo de FIFA; serán destinados a ganadores del Mundial Social

La tecnológica IBM pagará 17 millones al Gobierno depara resolver acusaciones de que cometió "discriminación" al aplicar políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), algo que la empresa niega, según informó este viernes el

Se trata de la primera resolución de este tipo resultante de que el Gobierno aplique una interpretación novedosa de la Ley de Reclamaciones Falsas, dedicada a perseguir el fraude en contratos públicos, al considerar que lasviolan los derechos civiles por discriminación inversa.

Lee también

A finales del año pasado, trascendió en los medios que Washington investigaba la aplicación de políticas DEI en varias grandes empresas como un fraude bajo esta nueva interpretación, recogida en la "iniciativa de fraude en los derechos civiles" que creó el Gobierno en mayo de 2025.

En un comunicado, el nuevo fiscal general interino de , Todd Blanche, describió las políticas DEI como un "reembalaje" de la discriminación racial y dijo que Justicia lanzó la iniciativa "para eliminar esa mala conducta, hacer rendir cuentas a los ofensores y poner fin a esa práctica para siempre".

De acuerdo con las alegaciones, IBM fomentó la diversidad al vincular el bonus al logro de metas demográficas en las contrataciones, alteró criterios en sus entrevistas para "basarse en la raza o el sexo" y ofreció formaciones, mentorías u otras oportunidades a ciertos empleados bajo esa premisa.

Lee también

Al iniciar su mandato, Trump emprendió una cruzada contra las políticas DEI y firmó órdenes ejecutivas para desmantelarlas a nivel federal, pero se alineó también la empresa privada, que en muchos casos las aplicó tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en 2020.

IBM precisamente fue una de las muchas empresas que cancelaron sus iniciativas de DEI al comenzar el, y la resolución anunciada hoy indica que el Gobierno acusaba a la empresa de aplicar esas prácticas desde 2019 hasta la fecha actual.

También aclara que IBM niega las alegaciones y no admite responsabilidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

visa americana. Foto: iStock

¿Te pueden negar la visa por mentir? La razón legal por la que Estados Unidos te puede decir NO

Viajar a Estados Unidos: ¿Cuánto cuesta documentar el equipaje? Foto iStock / FTiare

¿Más de $1,000 pesos por una maleta? Aerolíneas de Estados Unidos ya cobran más por documentar equipaje

Embajada de Canadá. iStock/ Embajada de Canadá en México. iStock/Serhej Calka

Canadá te dará el pasaporte GRATIS si tarda más de 30 días: lo que debes saber

Las Americas Outlet. Foto: ChatGPT

¿Cuál es el outlet más grande de San Diego en 2026? ¿Las Américas o Carlsbad?