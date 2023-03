Hombre se quita la vida al arrojarse del noveno piso de un edificio en NY

La muerte de un hombre de 37 años ha causado pánico entre los estudiantes del Instituto de Tecnología de la Moda en Chelsea de Nueva York, luego de que saltará del inmueble y perdiera la vida.

De acuerdo con el The New York Post, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, cuando el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue encontrado en el suelo al frente del edificio en 22 W 7 W. 27th St.

La policía de Nueva York indicó que el sujeto aparentemente habría saltado de noveno piso provocando su muerte.

Lee también: “¡Ay, Dios mío!”: conductores de TV son sorprendidos en plena transmisión por sismo en Ecuador VIDEO

Investigan la causa de su muerte

Hasta el momento no hay sospechas de criminalidad.

Asimismo, la Oficina del Médico Forense indicó que está investigando la causa de la muerte.

El famoso instituto es parte de la Universidad Estatal de Nueva York.

Lee también: Florida busca prohibir que las niñas hablen de menstruación en los grados de primaria

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vare/rmlgv