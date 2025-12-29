Más Información

El hombre que mató a nueve personas, incluidos cinco niños, la noche del sábado en Paramaribo, en un país costa norte de Sudamérica, se , anunció la policía en un comunicado el lunes

El hombre identificado con las iniciales D.A., de 43 años, "se ahorcó (...) en las celdas de la comisaría de " en la capital Paramaribo, informó la policía.

Su muerte se confirmó alrededor de las 8H00 locales (11H00 GMT).

El hombre, que padecía , mató a cuatro de sus hijos, de entre 5 y 15 años, y a otros cinco residentes del barrio de Richelieu, en el este de Paramaribo, según declaró el jefe de policía Melvin Pinas.

Durante su arresto el hombre recibió en las piernas y fue trasladado del hospital a la cárcel el domingo por la noche, agregó el comunicado.

La oficina de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, emitió un comunicado oficial en el que enfatizó que "deplora la trágica pérdida de vidas, entre las que había niños".

