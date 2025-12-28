Más Información

La policía de arrestó este domingo al este de la capital Paramaribo a un hombre que asesinó a a cuatro adultos y cinco niños, además de herir a otras dos personas.

Según medios locales, el sospechoso sostuvo una discusión telefónica con su esposa antes de apuñalar 44 veces a su hija de 11 años en la cocina de su hogar.

“Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)”, informó la policía local en un comunicado que no profundiza en los detalles del .

“Un sexto niño y un adulto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia a urgencias del Hospital Académico de Paramaribo, donde ambos fueron ingresados para recibir atención médica”, agregó el texto.

La prensa local habló con vecinos de la localidad de Commewijne, al este de la capital, quienes afirmaron que el hombre padecía .

La presidenta de Surinam, Jenny Simons, lamentó el hecho en sus redes sociales.

“En un momento en el quey amigos deberían apoyarse mutuamente, nos encontramos con la cruda realidad de que el mundo tiene otra cara. Un padre que quita la vida a sus propios hijos y también mata a sus vecinos en el proceso”, dijo.

“Deseo a todos los dolientes, mucha fuerza, valentía y consuelo en este momento inimaginablemente difícil”, expresó la gobernante.

La policía indicó que en las próximas horas compartirán más detalles sobre las “verdaderas circunstancias” del ataque.

