Minneapolis.- El hombre que roció con una sustancia desconocida a la representante demócrata de Estados Unidos, Ilhan Omar, en un ayuntamiento en Minneapolis es un delincuente convicto que ha hecho publicaciones en línea en apoyo al presidente Donald Trump.

Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue condenado por robo de automóviles en 1989, ha sido arrestado varias veces por conducir en estado de ebriedad y ha tenido numerosas infracciones de tráfico, según muestran los registros judiciales de Minnesota. También hay indicios de que ha tenido fuertes problemas financieros, incluidas dos declaraciones de quiebra.

La policía dice que Kazmierczak usó una jeringa para rociar un líquido desconocido a Omar durante el evento del martes, después de que ella pidiera la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el despido o juicio político de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti provocadas por agentes de inmigración. Los elementos de seguridad inmediatamente derribaron y arrestaron a Kazmierczak, quien fue encarcelado bajo un cargo preliminar de agresión en tercer grado, dijo el portavoz de la policía Trevor Folke.

Lee también Good y Pretti, las víctimas estadounidenses de los agentes migratorios en EU; cientos protestan por sus muertes

Las fotos de la jeringa, que cayó cuando fue derribado, mostraban lo que parecía ser un líquido de color marrón claro en su interior. Las autoridades aún no han identificado públicamente el líquido.

Tras el ataque, había un fuerte olor a vinagre en la sala, según un periodista de The Associated Press que estaba allí. Se llamó a científicos forenses, pero ninguna de las aproximadamente 100 personas que estaban allí tuvo una reacción física notable a la sustancia.

Omar continuó hablando durante unos 25 minutos después de que Kazmierczak fuera expulsado, diciendo que no se dejaría intimidar. Al salir, la representante dijo que se sentía un poco nerviosa pero no estaba herida, y que iba a ser examinada por un equipo médico.

Más tarde publicó en X: “Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que los matones ganen”.

Lee también Seguridad de EU reconoce uso de armas por parte de dos agentes contra Alex Pretti

Un partidario de Trump

Hasta la mañana del miércoles, Kazmierczak no había sido acusado formalmente ni se había programado una comparecencia inicial en la corte. La fiscalía del condado de Hennepin tiene hasta el jueves para acusarlo, pero podría solicitar una extensión. Hasta el momento, un portavoz de la fiscalía no ha devuelto una llamada en busca de más información.

Se ignora si Kazmierczak tiene un abogado que pueda hablar en su nombre. El defensor público en jefe del condado, Michael Berger, dijo que el caso no ha sido asignado a su oficina.

En publicaciones en redes sociales, Kazmierczak se describió a sí mismo como un antiguo ingeniero de redes que vive en Minneapolis. Entre otras cosas, hizo comentarios críticos sobre el expresidente Joe Biden y se refirió a los demócratas como “enojados y mentirosos”.

Lee también Trump ratifica a Kristi Noem, su secretaria de Seguridad, pese a muertes en Minneapolis; hace "un muy buen trabajo", dice

“Trump quiere que Estados Unidos sea más fuerte y próspero”, escribió Kazmierczak. “Hacer que otros países dejen de robarnos. Recuperar el miedo que hace retroceder a los enemigos y ganar respeto de que, si alguien nos amenaza a nosotros o a nuestros amigos, los (palabrota)”.

En otra publicación, Kazmierczak preguntó: “¿Cuándo indemnizarán los descendientes de esclavos a las familias de los soldados de la Unión por liberarlos/morir por ellos, y no enviarlos de regreso a África?”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc