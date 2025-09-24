Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Sheinbaum ofrece ayuda a familia de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Washington. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, , comparó este miércoles los ataques en el Caribe contra supuestas narcolanchas por parte del gobierno del presidente con la guerra contra las drogas del exmandatario filipino , acusado de crímenes de lesa humanidad, y afirmó que es un "mal ejemplo" la pasividad del Congreso por permitir que se pervierta el Artículo 1 de la Constitución.

"Mira lo que están haciendo en el . Disparando a barcos. Sabes, barcos con siete, 10 personas adentro. Estos no son destructores. No son fragatas. Son pequeñas lanchas motoras. Botes en el Caribe. Les están disparando y hundiéndolos. Sin debido proceso, sin una definición real de por qué, salvo que deben ser narcotraficantes, no lo saben", dijo Clinton en una entrevista a la cadena MSNBC.

La excandidata presidencial demócrata insistió en que "dado el poder de la Marina de Estados Unidos " podrían detenerlos para investigar mejor, en lugar de disparar primero y acusó a Trump de proceder sin respetar "el debido proceso" en su campaña militar contra las en el Caribe y cerca de las costas venezolanas.

"No tienen que matar a esas personas. El expresidente de Filipinas, Duterte, está en la Corte Internacional de Justicia porque estaba cometiendo ", advirtió en referencia a las acusaciones contra el exmandatario filipino por su papel en una campaña contra las drogas que dejó miles de víctimas y ejecuciones extrajudiciales.

Clinton también señaló la falta de transparencia de la administración republicana, que ha dejado de rendir cuentas al Congreso, que a su vez, - según ella- está sentando un mal precedente. "¿Por qué permiten que eso suceda?", se preguntó la exsenadora.

"Cuando el Congreso da tan mal ejemplo, que es simplemente alinearse y saludar, necesitamos voces en el lado conservador del espectro para decir, no, no puedes salirte con la tuya con esto. (...) Tenemos instituciones, tenemos el, por una razón", indicó.

Insistió en que "el Congreso debe asumir su responsabilidad, tanto republicanos como demócratas" y llamó a proteger y observar el Artículo 1 de la Constitución estadounidense, que establece las bases del funcionamiento del Legislativo y garantiza la en la democracia del país.

"Podemos salir de esto imponiendo más rendición de cuentas y usando hechos y pruebas para contrarrestar la locura, ya sea sobre vacunas o sobre disparar a pequeñas embarcaciones", dijo Clinton.

incrementó en agosto su presencia militar en , justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico". Clinton criticó que no se hayan dado ni siquiera audiencias en el Congreso o ruedas de prensa sobre los ataques, como es tradicional para auditar el resultado de estas operaciones.

Como parte de esta ofensiva, Washington anunció el hundimiento de cuatro embarcaciones supuestamente dedicadas al en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, de las que aseguran al menos tres procedían de y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

Estos anuncios han sido recibidos con escepticismo por legisladores, sobre todo demócratas, que han exigido más información al Pentágono y la administración Trump.

