“Hasta las carreteras se derriten”: británicos dicen vivir un “infierno” ante calor récord

Las altas temperaturas batieron este martes récords históricos en el Reino Unido, que superó por primera vez los 40ºC en el marco de la ola de calor que azota a Europa occidental y provocó incendios forestales que arrasan la península ibérica.

En el aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, se registraron 40,2ºC, informó la agencia meteorológica británica Met Office, hacia las 13h00 locales, señalando que es la primera vez que se supera ese umbral en el país.

Libby Scott, habitante de Londres, habló con EL TIEMPO y calificó la ola de calor como "un infierno". "Yo vivo en un apartamento subterráneo, lo que significa que tiene jardín y no hace tanto calor, porque circula el aire. Sin embargo, me preocupa el agua, porque todos la están usando para refrescarse en sus jardines, que a la vez son utilizados como oficinas. No es que pueda haber una sequía, pero la gente la está utilizando demasiado", relata la joven de 28 años.

"El calor mismo es intenso. Abres la ventana y te golpea, es un calor seco. Hoy me quedé dormida en la hora del almuerzo y cuando me levanté me di cuenta que había dejado la puerta abierta, por lo que se entró todo el calor. Son tan elevadas las temperaturas, que mis plantas se están muriendo", continúa con su relato la joven.

Scott indicó que el gobierno del Reino Unido recomendó a los ciudadanos no viajar y quedarse en las casas. "Están diciendo que no debemos transportarnos por las carreteras, porque se están derritiendo. Nadie estaba preparado para este calor extremo, por ejemplo yo no tengo ventilador ni aire acondicionado, por lo que estoy usando mucha agua y la nevera para enfriar cosas".



La joven detalló que los habitantes de Londres están solicitando días de vacaciones en sus trabajos. "En mi trabajo me dijeron que podemos manejar nuestros horarios según nuestras necesidades y recomendaron que mejor hiciéramos nuestras labores en la tarde, cuando el calor es más bajo".



Récord

El precedente récord en el Reino Unido era de 38,7ºC, registrados el 25 de julio de 2019 en Cambridge. Esta es la segunda ola de calor que sufre Europa en apenas un mes.

Su aumento es, según los científicos, una consecuencia directa de la crisis climática, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero incrementan su intensidad, duración y frecuencia.

Lee también: Europa arde por la ola de calor

El récord de temperatura es "un verdadero recordatorio de que el clima ha cambiado y seguirá cambiando", señaló Stephen Belcher, jefe de ciencia y tecnología de la Met Office. "Estos extremos serán cada vez más extremos", advirtió, asegurando que la única manera de estabilizar el calentamiento es lograr rápidamente la neutralidad de carbono.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr