A los soldados rusos que se atrincheraron durante más de un mes en la central nuclear Chernobyl no les queda “más de un año de vida”, advirtió el Ministerio de Defensa de Ucrania.

En su cuenta de Twitter, el ministerio señaló: “Los soldados rusos que estaban excavando trincheras cerca de la planta de energía nuclear de Chernobyl no tienen más de un año de vida. Ese es el destino duro y el final despiadado de los militares rusos que están siendo asesinados por su propio comando”.



russian soldiers who were digging fortifications near the Chornobyl nuclear power plant have no more than a year to live, says the head of @minenergo_ua German Galushchenko. That’s the hard fate and ruthless end of russian military who are being killed by their own command.

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2022