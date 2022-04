Después de más de un mes de que comenzara la invasión rusa en Ucrania, los efectos de la ofensiva militar en Europa siguen despertando reacciones en el mundo del deporte.

A todas las grandes figuras que decidieron empuñar las armas, y a esas tantas otras que optaron por abandonar su país para huir de la guerra, se les sumó en las últimas horas una impactante protesta de Ruta Meilutyte, la nadadora lituana que se quedó con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En síntesis, su forma de levantar la voz fue una: nadar en un 'lago de sangre' frente a la embajada rusa en Vilna, la capital de Lituania.

En el video que compartió la propia deportista, se le ve nadar en un lago teñido con pintura roja. Según expresó Meilutyte, la sangre hace referencia a los "crímenes de guerra que ha cometido Rusia en Ucrania".



En la vía que circunda el cuerpo de agua donde decidió hacer su 'performance' se lee un mensaje: "Putin, La Haya te está esperando".

"El 'performance' 'Swimming Through' es un llamado a la acción en apoyo del pueblo ucraniano que enfrenta el genocidio cometido por Rusia. Es importante no insensibilizarse ante las horribles imágenes de asesinatos masivos de ucranianos y su dolor. Los horrores, aparentemente interminables impuestos por Rusia en la tierra ucraniana, no deben convertirse en la norma", explicó la deportista en su cuenta de Twitter.

"El estanque sangriento se refiere a la responsabilidad de Rusia por cometer crímenes de guerra contra los ucranianos. La natación, realizada por la atleta olímpica lituana Rūta Meilutytė, simboliza la necesidad de un esfuerzo continuo para luchar", añadió.

Finalmente, en su publicación, Meilutyte hizo hincapié en que su 'performance' ocurrió frente a la embajada rusa en la principal ciudad de Lituania. Asimismo, contó que la pintura empleada era ecológica.



Swimming Through

The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4

— Rūta Meilutytė (@MeilutyteRuta) April 6, 2022