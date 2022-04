El ejército ruso anunció este miércoles haber procedido con éxito al primer ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat, un arma de nueva generación y muy largo alcance, que según el presidente Vladimir Putin servirá de advertencia a los enemigos de su país.

El RS-28 Sarmat es un misil balístico intercontinental de combustible líquido, según detalla 'Missile Threat'.

De acuerdo con esa fuente, "el Sarmat es un misil de combustible líquido de tres etapas con un alcance de 18 mil km y un peso de lanzamiento de 208,1 toneladas métricas".

Además, "tiene 35.3 metros de largo y 3 metros de diámetro". Missile Threat menciona que "designado como ICBM “pesado”, el Sarmat puede transportar una carga útil de 10 toneladas y puede cargar una amplia variedad de opciones de ojivas".

Además, "según los medios rusos, según se informa, Sarmat puede cargar hasta 10 ojivas grandes, 16 más pequeñas, una combinación de ojivas y contramedidas, o vehículos hipersónicos de impulso y planeo".

"Rusia comenzó a desarrollar su primer prototipo de esta ojiva al principio de la década de los 2000, y completó su primer prototipo a finales de 2015", indicó el medio.

En 2017, "Rusia realizó su primera prueba de eyección de silo del Sarmat, que supuestamente reveló deficiencias técnicas en el sistema de lanzamiento".

Luego "dos pruebas posteriores de eyección de silos, en marzo y mayo de 2018, aparentemente fueron exitosas. Inicialmente, el RS-28 estaba programado para entrar en servicio en 2018 con un pedido de 50 misiles. Después de varios retrasos técnicos, se prevé que el misil Sarmat entre en servicio en 2021", indicó en 2021 Missile Threat.

De acuerdo con La Sexta, el misil"puede cambiar la trayectoria de rumbo cuando ya está en el aire, y también la altura. De esta forma, los sistemas de defensa antimisiles tienen más complicado identificar y eliminar esta arma antes de que alcance su objetivo".

La prueba que hizo Rusia con un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad nuclear no es considerado como una amenaza por Estados Unidos y sus aliados, dijo el Pentágono el miércoles.

Moscú "notificó debidamente" a Washington sobre el ensayo en virtud de las obligaciones que le impone el tratado nuclear, por lo que "no fue una sorpresa", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby. El Pentágono "no ha considerado que la prueba sea una amenaza para Estados Unidos o sus aliados", dijo a los periodistas.

Se trata de "un arma única, que reforzará el potencial militar de nuestras fuerzas armadas, garantizará la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará reflexionar dos veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva", declaró el mandatario ruso, Vladimir Putin, tras el anuncio en televisión de la prueba balística.

"Subrayo que en la creación del Sarmat solo se utilizaron ensamblajes, componentes y piezas de producción nacional", añadió.

Según Putin, el misil balístico intercontinental pesado de quinta generación Sarmat es capaz de "derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos".

En un video, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que el lanzamiento tuvo lugar a las 15:12 (hora local) desde el centro de Plesetsk, en la región de Arcángel (noroeste).

Según esta fuente, el misil alcanzó como estaba previsto un objetivo en otro terreno militar, el de Kura, en la península rusa de Kamchatka, en el Extremo Oriente, a más de 5 mil kilómetros de distancia.

"Una vez finalizado el programa de pruebas, el Sarmat pasará a formar parte de las fuerzas estratégicas rusas", añadió Konashenkov.

Las fuerzas "estratégicas", en su definición más amplia, están diseñadas, entre otras cosas, para intervenir en caso de guerra nuclear.

Esta arma forma parte de una serie de otros misiles presentados en 2018 como "invencibles" por Vladimir Putin. Entre ellos los misiles hipersónicos Kinjal y Avangard.

En marzo, Moscú afirmó haber utilizado el Kinjal por primera vez contra objetivos en Ucrania.

El Sarmat, con un peso de más de 200 toneladas, logra en teoría mejores resultados que su predecesor, el misil Voevoda de 11 mil km de alcance.

En 2019, Putin dijo que el Sarmat no tenía "prácticamente ningún límite de alcance" y era capaz de "apuntar objetivos a través de los polos norte y sur".

In subtle news, Putin today oversaw a test launch of Sarmat intercontinental ballistic missile. "This truly unique weapon will... reliably ensure our security from external threats and make those think who in the heat of frenzied aggressive rhetoric try to threaten our country." pic.twitter.com/dSOCRKoEaB

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) April 20, 2022