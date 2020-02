Guaidó habla de opciones para derrotar “dictadura”

Caracas.— El presidente encargado de Venezuela con el aval de más de 50 gobiernos, Juan Guaidó, prometió ayer en Miami que “va a echar el resto” para que su país vuelva a ser libre y democrático y dijo que para lograrlo están en consideración tanto las opciones sobre la mesa como las que hay “debajo”.

Guaidó habló ante miles de personas congregadas en un centro de convenciones de Miami durante su primera visita a Estados Unidos.

En un mensaje cargado de entusiasmo, pero con pocos anuncios, destacó que “Venezuela no está sola” y que el mundo reconoce en él no a una persona, sino a “una causa”, que además es la misma para toda América Latina: la de la democracia y la libertad. “Estamos a tiempo para hacer renacer un país, pero no vendrá de gratis”, dijo.

“Ustedes tienen un rol, los necesitamos a todos”, aseguró y les pidió “por encima de todo unión y empujar en una misma dirección”. También dirigió un “mensaje claro” al “dictador [Nicolás] Maduro” y a sus cómplices, de los que dijo que “están solos”.

Según Guaidó, el régimen de Maduro “tiene la posibilidad de dejarnos en paz [a los venezolanos]”, pero, incluso si no lo hace, “también habrá salida”. El líder opositor afirmó sin dar precisiones que en este momento están todas las opciones sobre la mesa y también “bajo la mesa” y aseveró que está dispuesto a hacer todas “las acciones responsables” a su alcance para acabar con la “dictadura” y convocar elecciones.

Guaidó tuvo palabras de agradecimiento para el presidente Donald Trump, por su apoyo. Guaidó fue recibido con gritos de júbilo, cánticos y aplausos por un público que había esperado horas de pie.