Gritos, insultos y botellazos: pasajera subió a su perro a un avión y todo terminó en escándalo

Una mujer protagonizó un fuerte altercado en un avión tras haber tenido diferencias con las azafatas, quienes le pidieron que respetara las reglas dentro de la aeronave.

La pasajera no solo ignoró esta advertencia, sino que la discusión pasó de las palabras a la violencia física. Al parecer, la mujer llevaba a su perro en el regazo en lugar de usar un bolso especial para mascotas, por lo que el personal de la aerolínea le explicó que de mantener esa postura, debía descender del avión. Su reacción ante esa advertencia fue mucho peor de lo que cualquiera imaginaba.

El enfrentamiento se dio a conocer a través de la red social Reddit por parte de una persona que atestiguó los hechos. Todo comenzó cuando los pasajeros que viajaban desde Atlanta, Georgia, a Nueva York se preparaban para despegar. De acuerdo con información del Daily Mail, una mujer hizo caso omiso a las reglas de transporte de mascotas y los asistentes de vuelo optaron por pedirle que se retirara.

En ese momento, su furia fue tan grande que en lugar de aceptar su error se abalanzó en insultos contra todo el personal de Delta Airlines. Los demás tripulantes no pudieron ignorar la situación y fijaron su atención en la pelea, incluso uno de ellos decidió grabarla y dejar evidencia en las redes sociales.

Woman Kicked Off Plane Over Dog Carrying Case Speaks Out https://t.co/nNjqwCgu6y via @YouTube

— Brenda Peachey (@20peachey) October 21, 2022